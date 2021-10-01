Кополовец: Для Селезнева уход Кобина из Миная – серьезный удар

Бывший спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец прокомментировал повторную отставку Василия Кобина с поста главного тренера закарпатского клуба.

– Я считаю, что Вася качественно делал свою работу. С тем материалом и бюджетом, который у него был, он делал все что мог. За 2-3 месяца создать команду очень сложно. Он даже не знал, в каком турнире эта команда будет играть – в УПЛ или первой лиге. Есть президент клуба, он решает. Вася – неординарный человек. У него такой стиль, что он меняет состав, дает шанс то одним, то другим. Это такой стиль работы. Он имеет право на жизнь? Конечно. Если вы ему не доверяете – хорошо, президент решал сделать так. У Кобина же были неплохие матчи. С "Черноморцем" сыграли 2:2, побеждая 2:0, но неплохо играли. Где-то не повезло. Если так, то ему надо менять место работы и двигаться дальше.

– Все-таки результат – причина увольнения? Или есть конфликт с руководством?

– Я думаю, что результат, хотя и конфликты могут быть. Я в это не вникаю, я отошел от команды и меня это сильно не интересует. Был бы результат – не было бы отставки. Я с Васей говорил на эту тему, он расстроен, потому что у него были планы, он старался. За такой короткий период времени он создал неплохую команду, но ей немножко не везло. Так бывает.

– Севидов не мог попросить, чтобы Кобина отправили в отставку?

– Севидова приглашали президент и вице-президент клуба. Насколько я знаю, он на месте – в Ужгороде. Мог ли он на что-то влиять? Я думаю, что мог, конечно. Он мог поговорить с президентом, они разбирают матчи. С президентом многие могут что-то обсудить. Я не исключаю вариант, что Севидов мог что-то сказать. С момента, когда тренер приступает к работе, на него начинают капать. Если команда проиграла, начинают капать разные люди. А у Васи в этой команде было очень мало своих людей. У него был один человек, которому он мог на 100% доверять. Все остальные – это люди, которые работали уже и с ним, и с Севидовым. Потом опять с Кобиным, они останутся в команде и после него. Это люди, которые принадлежат структуре клуба. Поэтому капать на него могли много людей.

– Кобина могут снова пригласить в "Минай"? В таком случае ему нужно соглашаться на предложение?

– Думаю, его не пригласят в третий раз. Это будет смешно. Что он мог, он клубу дал уже. Если и идти назад, то надо делать большую паузу, а через полгода-год – нет смысла.

– Кого видите следующим тренером "Миная"? Шутят, что Селезнев мог бы стать играющим коучом.

– Для Селезнева уход Кобина – серьезный удар, потому что его приглашал Вася. Кобин доверял Евгению, внедрил его в команду. У Селезнева серьезный авторитет. Сложно сказать, кто будет следующим тренером.

– Кандидатами называли Шарана и Климовского.

– Я думаю, что, скорее всего, будет второй вариант.