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В УПЛ и такое могут. ВИДЕО, как Черноморец сравнял счет в матче с Колосом ударом пяткой

Премьер-лига
(1 голосов)

Получилось быстро и красиво

В УПЛ и такое могут. ВИДЕО, как Черноморец сравнял счет в матче с Колосом ударом пяткой

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Субботний слот матчей "Украинской Премьер-лиги" открывают две команды из нижней части турнирной таблицы: "Колос" и "Черноморец". Коваливцы забили первыми уже на 15 минуте после рикошета от игрока гостей, а вот "моряки" ответили очень красиво.

После подачи со стандарта мяч дошел до Вантуха, который выполнил прострел-удар, а его уже в ворота перевел пяткой Смирный.

Это уже второй гол для Евгения в этом сезоне УПЛ. Напомним, что он находится в "Черноморце" в аренде из киевского "Динамо"

После первого тайма в матче ничейный счет. Следить за текстовой трансляцией противостояния "Колоса" и "Черноморца" можно здесь.

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) Евгений Смирный
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
02.10.2021 в 16:21
Мороз сколько можно позорить Одессу --ну не твоё это УПЛ составом определиться не можешь --защиты нет -на тренеровках играетесь --зачем ты нужен ЧО --сваливай такого позора ещё не было
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MAX85 (Олександрія)
02.10.2021 в 16:03
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simargl (Чернигов)
02.10.2021 в 15:12
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Djibouti (Djibouti)
02.10.2021 в 15:03
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