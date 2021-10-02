В УПЛ и такое могут. ВИДЕО, как Черноморец сравнял счет в матче с Колосом ударом пяткой

Субботний слот матчей "Украинской Премьер-лиги" открывают две команды из нижней части турнирной таблицы: "Колос" и "Черноморец". Коваливцы забили первыми уже на 15 минуте после рикошета от игрока гостей, а вот "моряки" ответили очень красиво.

После подачи со стандарта мяч дошел до Вантуха, который выполнил прострел-удар, а его уже в ворота перевел пяткой Смирный.

Это уже второй гол для Евгения в этом сезоне УПЛ. Напомним, что он находится в "Черноморце" в аренде из киевского "Динамо"