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В УПЛ и такое могут. ВИДЕО, как Черноморец сравнял счет в матче с Колосом ударом пяткой
Получилось быстро и красиво
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Субботний слот матчей "Украинской Премьер-лиги" открывают две команды из нижней части турнирной таблицы: "Колос" и "Черноморец". Коваливцы забили первыми уже на 15 минуте после рикошета от игрока гостей, а вот "моряки" ответили очень красиво.
После подачи со стандарта мяч дошел до Вантуха, который выполнил прострел-удар, а его уже в ворота перевел пяткой Смирный.
Это уже второй гол для Евгения в этом сезоне УПЛ. Напомним, что он находится в "Черноморце" в аренде из киевского "Динамо"
После первого тайма в матче ничейный счет. Следить за текстовой трансляцией противостояния "Колоса" и "Черноморца" можно
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