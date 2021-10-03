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Мирослав Ступар: Арбитр матча Динамо - Шахтер способствовал тому, что на поле было спокойствие

Премьер-лига
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Динамо - Шахтер 0:0. Судейский анализ матча

Мирослав Ступар: Арбитр матча Динамо - Шахтер способствовал тому, что на поле было спокойствие

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар отметил работу арбитра Александра Шандора в матче 10-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер".

- Сложилось впечатление, что судил не украинское арбитр, а европейский. Мы привыкли, что когда судят наши арбитры ФИФА, то есть дискуссии на поле, карточки и конфронтации. А здесь заслуга Шандора в том, что матч прошел спокойно, - сказал Мирослав Ступар.

- Наверное, свою руку приложил и отец Александра, который способствует профессиональному росту сына. В 32-ва года Шандор не просто получил такой матч, но и провел его на хорошем уровне. Не мешал, способствовал тому, что было спокойствие. Хотя и игра выдалась "шахматной" – атаковали то одни, то другие. Не было грубости.

Понравился эпизод, когда Степаненко эмоционально выразил что-то Шандору, а он ответил хладнокровным молчанием. Относительно желтых карточек: можно дискутировать только в контексте Сикана, который на 68-й минуте сыграл не намеренно, а опрометчиво. Но это не существенно.

Ни разу не срывал принцип преимущества, грамотно показал желтую карточку Шапаренко за отложенный фол. Есть надежда, что у нас вырастет топовый арбитр. Видно, что у Александра Шандора каждый день учебные сборы, - пошутил Мирослав Ступар.

Добавим, что "Динамо" и "Шахтер" сыграли между собой вничью 0:0. А десятый тур в целом прошел без значимых судейских ошибок.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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