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Пятов: У Динамо остался отрыв в три очка, и вся борьба еще впереди
Голкипер "Шахтера" прокомментировал ничью с киевлянами
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.
– Работа в каждом матче важная. Игра по-разному складывается. Нет одинаковых матчей. Главное – концентрация. "Динамо" имело 3 очка отрыва от нас, они играли более осторожно, на контратаках. Некоторые моменты у них получались. Где-то нам не хватило в завершающей стадии.
- Эта ничья для кого больше выгодная?
– Отрыв остался. Еще очень длинная дистанция. Вся борьба впереди.
- Можете оценить свою игру сегодня?
– Я не оцениваю свою игру. Я не тренер. Есть тренеры, которые оценивают. У меня есть мой тренер вратарей, есть главный тренер.
- Как сыграла оборона?
– Результат на табло – 0:0. Команды в обороне сыграли хорошо, в нападении не забили. Это футбол. Никто не хотел проигрывать. Игра шла до гола.
- Можно сказать, что Де Дзерби находит свою игру в "Шахтере"?
– Вам виднее. Вы же специалисты, эксперты. Мы работаем, продолжаем. Очень большая работа, которую мы проделали и еще предстоит. Идем своим путем. Как выходит – у нас есть главный тренер, он разбирает, видит. Тем более, вы тоже видите игру и сами делаете выводы.
- Вас снова вызвали в сборную, завоевали место в воротах "Шахтера". Вторая молодость?
– Она была всегда. Просто появился шанс – я им пользуюсь. У нас абсолютно здоровая конкуренция. Трубин получил травму. Хорошо, что поддерживал, настраивал себя. А там уже тренерам выбирать.
Был сегодня, когда столкнулись, но все нормально, – сказал Пятов.
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