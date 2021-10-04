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Пятов: У Динамо остался отрыв в три очка, и вся борьба еще впереди

Премьер-лига
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Голкипер "Шахтера" прокомментировал ничью с киевлянами

Пятов: У Динамо остался отрыв в три очка, и вся борьба еще впереди

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Работа в каждом матче важная. Игра по-разному складывается. Нет одинаковых матчей. Главное – концентрация. "Динамо" имело 3 очка отрыва от нас, они играли более осторожно, на контратаках. Некоторые моменты у них получались. Где-то нам не хватило в завершающей стадии.

- Эта ничья для кого больше выгодная?

– Отрыв остался. Еще очень длинная дистанция. Вся борьба впереди.

- Можете оценить свою игру сегодня?

– Я не оцениваю свою игру. Я не тренер. Есть тренеры, которые оценивают. У меня есть мой тренер вратарей, есть главный тренер.

- Как сыграла оборона?

– Результат на табло – 0:0. Команды в обороне сыграли хорошо, в нападении не забили. Это футбол. Никто не хотел проигрывать. Игра шла до гола.

- Можно сказать, что Де Дзерби находит свою игру в "Шахтере"?

– Вам виднее. Вы же специалисты, эксперты. Мы работаем, продолжаем. Очень большая работа, которую мы проделали и еще предстоит. Идем своим путем. Как выходит – у нас есть главный тренер, он разбирает, видит. Тем более, вы тоже видите игру и сами делаете выводы.

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- Вас снова вызвали в сборную, завоевали место в воротах "Шахтера". Вторая молодость?

– Она была всегда. Просто появился шанс – я им пользуюсь. У нас абсолютно здоровая конкуренция. Трубин получил травму. Хорошо, что поддерживал, настраивал себя. А там уже тренерам выбирать.

Был сегодня, когда столкнулись, но все нормально, – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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