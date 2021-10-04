Хавбек Металлиста 1925: Вторая победа подряд - это повод для оптимизма

Полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ременюк прокомментировал минимальную победу над "Минаем" (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

- Поединок получился тяжелым. Я думаю, для обеих команд. Но в таких играх главное - это три очка. Потому что было трудно, как нам, так и соперникам.

- Ключевым эпизодом стало пенальти, который заработали вы?

- Да. Почувствовал контакт, оказался на газоне. Заработал для команды пенальти.

- Насколько тяжело было преодолевать защиту "Миная"?

- Я же говорю, что было трудно обеим командам. В первые очередь физически. Приходилось работать от ворот до ворот. Хорошо, что выиграли, заработали три очка и двигаемся дальше.

- Казалось, что игра была до гола. Но потом какая-то неуверенность появилась и вы едва не потеряли эту победу.

- У нас раньше была серия матчей, когда мы играли хорошо, но не удавалось необходимый результат получить. Сейчас мы играли, было тяжело, но добились результата, который был необходим.

- Повод для оптимизма есть?

- Вторая победа подряд. Двигаемся дальше, от игры к игре", - сказал Ременюк.