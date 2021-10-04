Тренер Миная - о матче с Металлистом 1925: Мы не заслуживали на поражение

Тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Металлиста 1925" (0:1).

"Я считаю, что игра была ничейна. Мы не заслуживали на поражение, мы с первых минут построили игру от обороны, понимали стиль игры "Металлиста-1925", и как ему противостоять. Планировали быстрые атаки, быстрые переходы в атаку.

Мы имели моменты, чтобы в конце реализовать их. Много было моментов, когда мы хорошо выходили в атаку, но в последней фазе немного нам не хватило последнего удара, последнего паса, чтобы забить этот гол", — сказал Цымбал в эфире телеканала "Футбол 1".