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Выберите лучший гол 10-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО
Пять претендентов на звание лучшего
фото - СК Дніпро-1
UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать лучший гол 10-го тура чемпионата Украины. Претендентов традиционно определили мы, вам нужно выбрать своего фаворита. Забитые мячи расположены в хронологическом порядке
Матч "Колос" - "Черноморец", который завершился победой коваливцев 2:1, подарил нам два интересных взятия ворот. Счет открыл Владимир Лысенко, который, нанося удар, выполнил достаточно сложный акробатический элемент
Евгений Смирный из "Черноморца" ответил тем, что оказался в правильном месте и в правильное время. Вроде ничего такого, но хавбек откорректировал прострел партнера пятой
"Днепру-1" хватило одного гола, чтобы одержать победу над "Львовом". Этот гол принадлежит Артему Довбику, который мощно вколотил с острого угла
Хавбек "Ворсклы" Оливье Тилль в игре с "Ингульцем" отметился дублем и оба мяча оказались весьма привлекательными. Мы выбрали первый, более сложный по исполнению, когда Тилль пробы слета после подачи с фланга
Наконец последний претендент - Артем Громов из "Зари". Луганчане разорвали защиту "Десны" комбинацией, а в заключительной фазе Артем уложил на газон защитника и пробил мимо голкипера
Напомним, что в девятом туре лучшим был избран гол форварда "Металлиста 1925" Марлисона, который забил "Десне" пяткой после подачи углового.
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