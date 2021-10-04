Выберите лучший гол 10-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать лучший гол 10-го тура чемпионата Украины. Претендентов традиционно определили мы, вам нужно выбрать своего фаворита. Забитые мячи расположены в хронологическом порядке

Матч "Колос" - "Черноморец", который завершился победой коваливцев 2:1, подарил нам два интересных взятия ворот. Счет открыл Владимир Лысенко, который, нанося удар, выполнил достаточно сложный акробатический элемент

Евгений Смирный из "Черноморца" ответил тем, что оказался в правильном месте и в правильное время. Вроде ничего такого, но хавбек откорректировал прострел партнера пятой

"Днепру-1" хватило одного гола, чтобы одержать победу над "Львовом". Этот гол принадлежит Артему Довбику, который мощно вколотил с острого угла

Хавбек "Ворсклы" Оливье Тилль в игре с "Ингульцем" отметился дублем и оба мяча оказались весьма привлекательными. Мы выбрали первый, более сложный по исполнению, когда Тилль пробы слета после подачи с фланга

Наконец последний претендент - Артем Громов из "Зари". Луганчане разорвали защиту "Десны" комбинацией, а в заключительной фазе Артем уложил на газон защитника и пробил мимо голкипера

Напомним, что в девятом туре лучшим был избран гол форварда "Металлиста 1925" Марлисона, который забил "Десне" пяткой после подачи углового.