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На матче Ворскла - Ингулец произошла драка между фанатами - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Инцидент произошел на 74-й минуте встречи

На матче Ворскла - Ингулец произошла драка между фанатами - ВИДЕО

Фото: doa.in.ua/ Автор - Олег Дубина

Новина українською

В субботу, 2 октября, в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" победила "Ингулец" со счетом 3:0.

На 74 минуте матча рядом с фанатским сектором стадиона произошла драка между фанатами.

По не подтверждающими данным, некоторые нетрезвые болельщики начали выкрикивать оскорбления в сторону фан-сектора. Представители полтавских ультрас не придумали ничего лучшего, как ответить на оскорбления кулаками.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
04.10.2021 в 12:25
А наши тут где? За кого переживать??
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nin-mir (Запорожье)
04.10.2021 в 12:03
Я так понимаю пьяная "кузьма" решила наехать на ультрас. Умно.
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octavi4 (Warszawa)
04.10.2021 в 12:02
Аграрий...
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