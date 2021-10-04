На матче Ворскла - Ингулец произошла драка между фанатами - ВИДЕО

В субботу, 2 октября, в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" победила "Ингулец" со счетом 3:0.

На 74 минуте матча рядом с фанатским сектором стадиона произошла драка между фанатами.

По не подтверждающими данным, некоторые нетрезвые болельщики начали выкрикивать оскорбления в сторону фан-сектора. Представители полтавских ультрас не придумали ничего лучшего, как ответить на оскорбления кулаками.