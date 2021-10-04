Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На матче Ворскла - Ингулец произошла драка между фанатами - ВИДЕО
Инцидент произошел на 74-й минуте встречи
Фото: doa.in.ua/ Автор - Олег Дубина
В субботу, 2 октября, в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" победила "Ингулец" со счетом 3:0.
На 74 минуте матча рядом с фанатским сектором стадиона произошла драка между фанатами.
По не подтверждающими данным, некоторые нетрезвые болельщики начали выкрикивать оскорбления в сторону фан-сектора. Представители полтавских ультрас не придумали ничего лучшего, как ответить на оскорбления кулаками.
Популярное сейчас
- Леонид Кучук: Увиденное в Рухе - это из истории какой-то другой планеты
- Суркис: Динамо все равно является единственной командой в Киеве
- Ничья в Классическом, поражения Реала, ПСЖ и Баварии. Главные новости за 3 октября
- Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО