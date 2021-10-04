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Хавбек Зари: В Роме один футболист зарабатывает больше, чем наш клуб стоит
Артем Громов верит, что луганчане еще продемонстрируют свою игру
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Полузащитник "Зари" Артем Громов прокомментировал победу над черниговской "Десной" (2:0) в матче 10-го тура УПЛ.
- Я чувствовал, что мы играем лучше, что создаем моменты, а рано или поздно должно было залететь. В первые 20 минут должны были уже игру закрывать.
Во втором тайме мы продолжали в том же духе и добились победы. Команда соперника достойно играла, мне понравилось, когда они после перестроения начали больше контролировать мяч, но это было ненадолго.
- Игра "Заря" – "Десна" потихоньку становится классикой чемпионата. Было ли ощущение, что это матч за еврокубки?
- Мы просто мало разговариваем, а больше делаем. Не привыкли говорить, что мы третья сила или боремся за третье место. Мы просто играем и стараемся выиграть.
То, что "Десна" претендует на высокие места - мы не против. Но у нас свои амбиции.
- Что нужно делать "Заре", чтобы играть в еврокубках так, как с "Десной"?
- Посмотрим, у нас же есть еще четыре игры, как мы будем дальше играть. Если вы за "Буде-Глимт" этот - ладно, но с "Ромой", вы извините меня, там один футболист зарабатывает больше, чем наш клуб стоит. У них другой уровень чемпионата, другие игроки. Они постоянно играют хорошие игры. У нас другая ситуация.
- "Заря" проигрывает "Роме" - ее критикуют, "Заря" побеждает в трех матчах УПЛ подряд - ее хвалят. Какая сейчас "Заря"?
- Хочу сказать спасибо всем критикам. Это вдвойне приятно добиваться того, о чем мы мечтаем, добиваться побед и результатов, а потом этим критикам можно будет закрыть рот, - сказал Громов.
Напомним, после разгромного поражения от "Ромы" (0:3) в Лиге конференций, луганчане реабилитировались в УПЛ, одолев "Десну" (2:0).
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