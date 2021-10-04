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Оливье Тилль вышел в лидеры УПЛ по системе гол+пас

Премьер-лига
(1 голосов)

Люксембуржец стал звездой Ворсклы

Оливье Тилль вышел в лидеры УПЛ по системе гол+пас

фото - ФК Ворскла (Полтава)

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" весьма неплохо начала сезон 2021/22. После десяти сыгранных туров команда Юрия Максимова занимает третье место, отставая от "Шахтера" всего на два очка. Одним из ключевых игроков зелено-белых является легионер из Люксембурга Оливье Тилль. В поединке десятого тура против "Ингульца" он оформил дубль. Таким образом, число его результативных действий в чемпионате достигло 9, Тилль вышел в лидеры, обойдя Виктора Цыганкова.

В девяти сыгранных матчах Оливье забил пять голов, а также четыре раза ассистировал партнерам. У динамовца семь голов и один ассист в десяти поединках. Третьим идет хавбек "Зари" Владислав Кочергин, у которого 5+2.

Стоит заметить, что Тилль также отметился двумя забитыми голами в квалификации Лиги конференций. Он переехал в Полтаву в январе, в прошлом сезоне Оливье забил дважды в 13 матчах.

24-летний Оливье Тилль, которого transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро, является младшим братом атакующего хавбека "Шерифа" Себастьяна Тилля. Тот стал героем второго тура Лиги Чемпионов, забив победный гол тираспольской команды в ворота мадридского "Реала". Также летом контракт с "Ворсклой" подписал младший из троих братьев Вэнсан Тилль, которому сейчас 21. Он играет на позиции форварда, но в составе полтавской команды еще не дебютировал из-за травмы.

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В статье: Оливье Тилль
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.10.2021 в 15:59
Срочно теперь в Динамо! И на баночку!
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