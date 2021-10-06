Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У голкипера Львова Ильющенкова диагностирован перелом височной части
Футболист получил жуткую травму в матче 11-го тура УПЛ
Фото: Футбол 1/2/3
Неприятное эхо 11-го тура УПЛ имеет ФК "Львов". Основной голкипер "горожан" Александр Ильющенков получил перелом височной кости.
Случилось это в эпизоде, когда на 11-ой минуте матча с "Днепром-1" (0:1) во вратаря коленом врезался хавбек гостей Александр Назаренко.
31-летний голкипер рассказал о жуткой травме:
"Диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так вышло. Это футбол, ничего не поделаешь. Почему не попросил замену? Сначала было больно и начал отключаться. Потом благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если почувствую себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл".
Популярное сейчас
- Откровения Мбаппе, потери Финляндии и год без Траоре. Главные новости за 5 октября
- Даша Савина: С самого детства моя семья болела за Днепр
- УЕФА представила логотип ЕВРО-2024
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО