У голкипера Львова Ильющенкова диагностирован перелом височной части

Неприятное эхо 11-го тура УПЛ имеет ФК "Львов". Основной голкипер "горожан" Александр Ильющенков получил перелом височной кости.

Случилось это в эпизоде, когда на 11-ой минуте матча с "Днепром-1" (0:1) во вратаря коленом врезался хавбек гостей Александр Назаренко.

31-летний голкипер рассказал о жуткой травме:

"Диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так вышло. Это футбол, ничего не поделаешь. Почему не попросил замену? Сначала было больно и начал отключаться. Потом благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если почувствую себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл".