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У голкипера Львова Ильющенкова диагностирован перелом височной части

Премьер-лига
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Футболист получил жуткую травму в матче 11-го тура УПЛ

У голкипера Львова Ильющенкова диагностирован перелом височной части

Фото: Футбол 1/2/3

Новина українською

Неприятное эхо 11-го тура УПЛ имеет ФК "Львов". Основной голкипер "горожан" Александр Ильющенков получил перелом височной кости.

Случилось это в эпизоде, когда на 11-ой минуте матча с "Днепром-1" (0:1) во вратаря коленом врезался хавбек гостей Александр Назаренко.

31-летний голкипер рассказал о жуткой травме:

"Диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так вышло. Это футбол, ничего не поделаешь. Почему не попросил замену? Сначала было больно и начал отключаться. Потом благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если почувствую себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл".

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В статье: ФК Львов Александр Ильющенков
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Источник:
ТК Футбол

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