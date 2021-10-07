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Полузащитник Руха выбыл из строя из-за коронавируса

Премьер-лига
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В текущем сезоне Павел Ориховский сыграл шесть матчей

Полузащитник Руха выбыл из строя из-за коронавируса

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Павел Ореховский сдал положительный тест на коронавирус.

Сроки выздоровления 25-ти летнего футболиста пока неизвестны.

Футболист не сообщил о своем состоянии, но отметил, что проходит интенсивное лечение. Стоит отметить, что пока неизвестно, единственный ли это случай во львовской команде.

Ореховский перешел в "Рух" этим летом из "Колоса". В составе львовской команды он отыграл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, "Рух" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.

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В статье: Рух (Львов) Павел Ореховский
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Источник:
FootBoom

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