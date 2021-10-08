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Вирт: Игровое время в спаррингах получат все футболисты
Ровенчане сыграют против "Львова" и против своей молодежки
Фото: НК Верес
Международную паузу в чемпионате Украины ровенский "Верес" заполнит товарищескими матчами. О предстоящих спаррингах рассказал главный тренер Юрий Вирт.
"После игры с "Александрией" команда получила три выходных. Сегодня мы начали подготовку к следующей календарной игры - против "Черноморца". Далее будем работать уже без выходных.
10-го и 11-го октября команда сыграет два товарищеских матча. В воскресенье - против "Львова", а в понедельник - против нашей команды U19.
Игровое время в товарищеских матчах получат все футболисты. Потому что международная пауза - длинная. Нужно, чтобы все игроки были в хорошем игровом тонусе. Конечно, больше играть будут те, кто-то имел меньше игровой практики в официальных встречах. Ничего нового наигрывать не собираемся. Конечно, будем моделировать какие-то моменты. Но для этого и проводим спарринги", - рассказал Юрий Вирт.
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