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Минай возглавил бывший тренер Мариуполя и молодежки донецкого Шахтера

Премьер-лига
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Команда уже имеет наставника

Минай возглавил бывший тренер Мариуполя и молодежки донецкого Шахтера

Минай/Автор невідомий

Новина українською

Закарпатский "Минай" на официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший наставник "Мариуполя", "Арсенала" и "Шахтера" U-19 Игорь Леонов.

В тренерский штаб также вошел бывший игрок "горняков" и сборной Украины Михаил Старостяк.

Последним местом работы Леонова был киевский "Арсенал", который он возглавлял с января по июль 2019-му году. Под его руководством команда добыла в УПЛ пять побед, трижды сыграла вничью и шесть раз проиграла. Правда, тогда "канониры" все равно вылетели из Премьер-лиги.

Также украинский специалист возглавлял "Мариуполь" на правах исполняющего обязанности с октября 2011-го по май 2012. Тогда команда заняла 11 место в УПЛ. Отметим еще, что в активе Леонова должность ассистента тренера "Мариуполя" и наставника "Шахтера U-19".

Напомним, что "Минай" сейчас занимает 15 место в УПЛ, имея в активе шесть очков. Следующий матч команда проведет против "Десны" 17 октября.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Леонов Арсенал (Киев) ФК Минай Мариуполь
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Источник:
Минай

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