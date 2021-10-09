Минай возглавил бывший тренер Мариуполя и молодежки донецкого Шахтера

Закарпатский "Минай" на официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший наставник "Мариуполя", "Арсенала" и "Шахтера" U-19 Игорь Леонов.

В тренерский штаб также вошел бывший игрок "горняков" и сборной Украины Михаил Старостяк.

Последним местом работы Леонова был киевский "Арсенал", который он возглавлял с января по июль 2019-му году. Под его руководством команда добыла в УПЛ пять побед, трижды сыграла вничью и шесть раз проиграла. Правда, тогда "канониры" все равно вылетели из Премьер-лиги.

Также украинский специалист возглавлял "Мариуполь" на правах исполняющего обязанности с октября 2011-го по май 2012. Тогда команда заняла 11 место в УПЛ. Отметим еще, что в активе Леонова должность ассистента тренера "Мариуполя" и наставника "Шахтера U-19".

Напомним, что "Минай" сейчас занимает 15 место в УПЛ, имея в активе шесть очков. Следующий матч команда проведет против "Десны" 17 октября.