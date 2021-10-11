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Шахтер отчитался о доходах за сезон. 70% - поступления от УЕФА

Премьер-лига
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За сезон 2020/21 "горняки" заработали 2 миллиарда 284 миллиона гривен

Шахтер отчитался о доходах за сезон. 70% - поступления от УЕФА

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" опубликовал годовой отчет финансовой деятельности за сезон 2020/21.

Доходы донецкого клуба с учетом НДС составили 2 миллиарда 284 миллиона гривен. Продажа и аренда игроков принесла "горнякам" общий доход в размере 178 миллионов гривен. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 1 миллиард 615 миллионов гривен.

Благодаря коммерческой деятельности "Шахтер" заработал 491 миллион гривен: от спонсорства и рекламы – 462 миллиона, от реализации ТВ-прав – 14 миллионов, от продажи атрибутики – 8 миллионов.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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