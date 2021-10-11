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У Кулача были проблемы с сердцем, он также перенес COVID-19, Беседин уже отложил костыли
Новости из лазарета Динамо
Фото: ФК Динамо Киев
Медицинская служба "
У Виталия Миколенко воспаление места крепления приводящей мышцы, в понедельник, 11 октября, он впервые сделал беговую работу без тренажерного зала. Так что в ближайшее время Виталий приступит к полноценным тренировкам.
У Виталия Буяльского также воспаление приводящей мышцы, в понедельник он уже работал нейтральным в общей группе, поэтому уже скоро тоже будет полноценно тренироваться.
Артем Беседин уже отложил костыли и занимается работой в тренажерном зале по индивидуальной программе по укреплению и наращиванию мышц колена, планируется, что в ближайшее время он сможет снять и специальный брейс.
Относительно Дениса Попова, как известно, у него травма передней крестообразной связки, общий срок его восстановления - около шести месяцев.
Что касается Владислава Кулача, у него были проблемы с сердцем, а также перенес COVID-19, поэтому сейчас проходит процесс восстановления.
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