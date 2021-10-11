У Кулача были проблемы с сердцем, он также перенес COVID-19, Беседин уже отложил костыли

Медицинская служба " Динамо " дала информацию о травмированных игроках команды.

У Виталия Миколенко воспаление места крепления приводящей мышцы, в понедельник, 11 октября, он впервые сделал беговую работу без тренажерного зала. Так что в ближайшее время Виталий приступит к полноценным тренировкам.

У Виталия Буяльского также воспаление приводящей мышцы, в понедельник он уже работал нейтральным в общей группе, поэтому уже скоро тоже будет полноценно тренироваться.

Артем Беседин уже отложил костыли и занимается работой в тренажерном зале по индивидуальной программе по укреплению и наращиванию мышц колена, планируется, что в ближайшее время он сможет снять и специальный брейс.

Относительно Дениса Попова, как известно, у него травма передней крестообразной связки, общий срок его восстановления - около шести месяцев.

Что касается Владислава Кулача, у него были проблемы с сердцем, а также перенес COVID-19, поэтому сейчас проходит процесс восстановления.