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У Кулача были проблемы с сердцем, он также перенес COVID-19, Беседин уже отложил костыли

Премьер-лига
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Новости из лазарета Динамо

У Кулача были проблемы с сердцем, он также перенес COVID-19, Беседин уже отложил костыли

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Медицинская служба "Динамо" дала информацию о травмированных игроках команды.

У Виталия Миколенко воспаление места крепления приводящей мышцы, в понедельник, 11 октября, он впервые сделал беговую работу без тренажерного зала. Так что в ближайшее время Виталий приступит к полноценным тренировкам.

У Виталия Буяльского также воспаление приводящей мышцы, в понедельник он уже работал нейтральным в общей группе, поэтому уже скоро тоже будет полноценно тренироваться.

Артем Беседин уже отложил костыли и занимается работой в тренажерном зале по индивидуальной программе по укреплению и наращиванию мышц колена, планируется, что в ближайшее время он сможет снять и специальный брейс.

Относительно Дениса Попова, как известно, у него травма передней крестообразной связки, общий срок его восстановления - около шести месяцев.

Что касается Владислава Кулача, у него были проблемы с сердцем, а также перенес COVID-19, поэтому сейчас проходит процесс восстановления.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Владислав Кулач Артем Беседин Виталий Миколенко Денис Попов
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