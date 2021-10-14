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Стало известно, смогут ли болельщики посетить матч Львов - Динамо
Игра состоится 16 октября во Львове
16 октября в очередном туре чемпионата УПЛ ФК "Львов" будет принимать лидера - "Динамо". Игра начнется в 17:00.
Поединок состоится со зрителями, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Согласно карантинных предостережений, трибуны "Арены-Львов" могут быть заполнены только на 2/3, а это около 24 тысячи мест. Хотя в ФК "Львов" рассчитывают, что матч посетят до пяти тысяч болельщиков. Цены на билеты колеблются от 50 до 250 гривен.
Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 6 очков. "Динамо" лидирует, в активе клуба 26 баллов.
Ранее, чтобы посетить матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины (1:1) во Львове нужно было предоставить паспорт вакцинации или наличие отрицательного теста на коронавирус.
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