Стало известно, смогут ли болельщики посетить матч Львов - Динамо

16 октября в очередном туре чемпионата УПЛ ФК "Львов" будет принимать лидера - "Динамо". Игра начнется в 17:00.

Поединок состоится со зрителями, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Согласно карантинных предостережений, трибуны "Арены-Львов" могут быть заполнены только на 2/3, а это около 24 тысячи мест. Хотя в ФК "Львов" рассчитывают, что матч посетят до пяти тысяч болельщиков. Цены на билеты колеблются от 50 до 250 гривен.

Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 6 очков. "Динамо" лидирует, в активе клуба 26 баллов.

Читайте также Три игрока Динамо вернулись в общую группу перед матчем со Львовом

Ранее, чтобы посетить матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины (1:1) во Львове нужно было предоставить паспорт вакцинации или наличие отрицательного теста на коронавирус.