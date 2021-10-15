Поворознюк: Всю жизнь болел за Шахтер, но после того, как они с нами поступили, я их просто ненавижу

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своем отношении к "Шахтеру", вспомнив историю прошлого сезона.

Тогда КДК в 13-м туре УПЛ засчитал "Ингульцу" техническое поражение из-за неготовности поля, так как на стадионе в Кропивницком не был включен подогрев.

"Я всю жизнь болел за "Шахтер", потому что мне не нравились тренеры "Динамо". Но после того, как "Шахтер" так поступил с нами, это для меня табу, я их просто панически ненавижу, просто ненавижу. Я все сделаю, чтобы забрать у них очки, когда они к нам приедут.

"Шахтер" начал нас обвинять в том, что мы не включили подогрев поля. Хотя мой директор созванивался с их представителями. Они, наоборот, просили, чтобы подогрев не включали, чтобы там не было каши. Чтобы бразильцы ноги не поломали перед отпуском. Мы накрыли, сделали все, что они просили. А потом они приехали и уже заранее знали, что матча не будет.

Я позвонил Палкину и предложил на следующий день сыграть на "Олимпийском", я готов был оплатить любой стадион. Где хотите, там и играйте, куда скажете – мы приедем. Он сказал нет, что у них бразильцы уже взяли билеты, технарь и все.

Они испугались играть, настрой у меня был просто сумасшедший", – сказал Поворознюк.