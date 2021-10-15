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Поворознюк: Всю жизнь болел за Шахтер, но после того, как они с нами поступили, я их просто ненавижу

Премьер-лига
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(1 голосов)

Всему виной - история о техпоражении Ингульца Шахтеру в прошлом сезоне

Поворознюк: Всю жизнь болел за Шахтер, но после того, как они с нами поступили, я их просто ненавижу

Канал "Трендець"

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о своем отношении к "Шахтеру", вспомнив историю прошлого сезона.

Тогда КДК в 13-м туре УПЛ засчитал "Ингульцу" техническое поражение из-за неготовности поля, так как на стадионе в Кропивницком не был включен подогрев.

"Я всю жизнь болел за "Шахтер", потому что мне не нравились тренеры "Динамо". Но после того, как "Шахтер" так поступил с нами, это для меня табу, я их просто панически ненавижу, просто ненавижу. Я все сделаю, чтобы забрать у них очки, когда они к нам приедут.

"Шахтер" начал нас обвинять в том, что мы не включили подогрев поля. Хотя мой директор созванивался с их представителями. Они, наоборот, просили, чтобы подогрев не включали, чтобы там не было каши. Чтобы бразильцы ноги не поломали перед отпуском. Мы накрыли, сделали все, что они просили. А потом они приехали и уже заранее знали, что матча не будет.

Я позвонил Палкину и предложил на следующий день сыграть на "Олимпийском", я готов был оплатить любой стадион. Где хотите, там и играйте, куда скажете – мы приедем. Он сказал нет, что у них бразильцы уже взяли билеты, технарь и все.

Они испугались играть, настрой у меня был просто сумасшедший", – сказал Поворознюк.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (20)
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kalan-86 (Анкара)
15.10.2021 в 22:56
Подлость нужно наказывать. Давай, закатывай их в газон.
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 22:54
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте пытается втереться в доверие провокатор-колаборант ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), ТолькоДНЕПР (Днепр), Счетчик шманцев (Полтава)) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:58
Уберите психически не здорового человека в больницу!!! Кваша - иди ложись - о тебе позаботятся!
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 23:01
Почему ты идиот фразы не меняешь при смене ника .... ты идиот???
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:52
Просто чел по-чесноку говорит! И сколько мы всё обмусоливать будкм?
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 22:53
олксин педрило... дальнебой мусолят члены в твоей заднице...
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0
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.10.2021 в 22:46
Что и требовалось доказать. Хотя это и так все знали. Просто чурбанский фк Шатёр - это гнусный, коррупционный и брехливый недоклуб. Нечисть.
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+2
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:52
А ты - конченое чмо дынамо-машина!
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 22:55
олексин куесос...
0
0
Русланбай (Рівне)
15.10.2021 в 22:45
дуннєцкіє всі такі. З ціми мразями про щось домовлятися навіть не треба намагатися.
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+2
-1
дЫркофан
15.10.2021 в 22:49
на себя в зеркало посмотри долб....б тупой.сам ты мразь недоношенная.
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0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 22:51
Жо пу залатай пед рило....
0
0
Governor-General (Odessa)
15.10.2021 в 22:39
Ну кому он врёт, что всю жизнь болел за Шахтёр? Никогда не видел ни одного селянина, чтобы не болел за Динамо.
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0
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.10.2021 в 22:43
Может всю футбольную жизнь, как стал презиком Ингульца...?
Ответить
+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:53
А кому нах нужно ваше дынамо???
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:53
Только Днепр - только победа!!!
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 22:56
олексин педе раст и гамадрил....
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 22:52
Поц, ты в селе был когда-нибуть ???
Ответить
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:55
Кваша - ты ж в селе родился! Харёк - большое село на востоке Украины!
0
0
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Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 22:57
но это лучше олексин, чем в депресивной горловке...
0
0


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