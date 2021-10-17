Марлон: В Шахтере украинцы учат португальский, а мы – русский

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Марлон дал комментарий об атмосфере в донецком клубе.

"Тренер пытается, чтобы команда выглядела хорошо, как он это видит. Лично у меня все хорошо, потому что в составе есть много бразильцев, которые понимают идеи тренера.

Я знал, что "Шахтер" отлично показывал себя в Европе, но клуб удивил меня даже больше. Там фантастическая инфраструктура, у работающих там людей хорошая ментальность, и все двигаются в одном направлении.

В раздевалке многие разговаривают на португальском, что логично. Мы – большинство (смеется). Украинцы учат португальский, как мы – русский. Важно, что у нас хорошая атмосфера и много молодых игроков", – сказал Марлон.