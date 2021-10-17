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Марлон: В Шахтере украинцы учат португальский, а мы – русский

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок чувствует себя комфортно

Марлон: В Шахтере украинцы учат португальский, а мы – русский

shakhtar.com

Новина українською

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Марлон дал комментарий об атмосфере в донецком клубе.

"Тренер пытается, чтобы команда выглядела хорошо, как он это видит. Лично у меня все хорошо, потому что в составе есть много бразильцев, которые понимают идеи тренера.

Я знал, что "Шахтер" отлично показывал себя в Европе, но клуб удивил меня даже больше. Там фантастическая инфраструктура, у работающих там людей хорошая ментальность, и все двигаются в одном направлении.

В раздевалке многие разговаривают на португальском, что логично. Мы – большинство (смеется). Украинцы учат португальский, как мы – русский. Важно, что у нас хорошая атмосфера и много молодых игроков", – сказал Марлон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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Wuddy (Київ)
17.10.2021 в 13:41
Клуб швайнехаундів.
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0
0
Gerd Muller (Житомир)
17.10.2021 в 13:40
Що одні,що другі г......и.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
17.10.2021 в 13:46
Не знаю,как кто.Но вот ты -точно.
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0
0
under21 (Львів)
17.10.2021 в 13:31
Українською там ніхто не збирається говорити взагалі?
Ответить
+3
0


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