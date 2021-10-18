Герой футбольного дня. Лукас Рангел

У лучшего бомбардира украинского чемпионата по состоянию на сейчас – восемь точных ударов (Виктор Цыганков). У большой группы игроков – по шесть голов, у еще большей – по пять. У Лукаса Рангеля из "Ворсклы" – три гола и одна голевая передача, однако только пять сыгранных в УПЛ поединков. Если определять эффективность игроков атаки по соотношению "игровое время – результативные действия", то Рангел будет среди лидеров.

Он своей работой на футбольном поле полностью нивелирует "правила футбольной жизни" Мирчи Луческу, который говорит, что бразильцам обязательно нужно время на адаптацию. К тому же длительное время. Рангел перешел в "Ворсклу" из КуПС в последний день лета 2021-го года и почти сразу стал игроком основного состава. А менее чем за два месяца превратился в лидера коллектива.

Вчера он поспособствовал нелогичной, но от этого только более ценной, победе "Ворсклы" над "Александрией". Полтавчане нанесли по воротам соперника пять ударов (у "Александрии" – почти вдвое больше) и забили два гола. Минимум с максимума выжал именно Лукас Рангел.

А еще он традиционно много для себя работал без мяча – создавал прессинг на чужой половине поля, шел в единоборства, оттягивал за собой оппонентов, создавая свободные зоны для партнеров. Показательно, что в усредненной статистике выигранных за матч единоборств Лукас Рангел - лидер чемпионата Украины (11). Был единоличным лидерам, а теперь – один из трех лучших игроков УПЛ по этому компоненту вместе с Бабогло из "Александрии" и Гагуном из "Руха". Неудивительно, почему в состав "Ворсклы2 не попадает Эсеола – он умеет забивать, но не способен выполнять столько черновой работы, как Рангел. Юрий Максимов ценит игроков-трудяг.

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Если бы у него было больше скорости – был бы топ-футболистом. Но тогда, наверное, не играл бы за "Ворсклу". Контракт с полтавским клубом рассчитан до июля 2023-го года и есть все шансы увидеть Рангеля в следующем году с "Ворсклой" в еврокубках. Хоть за полтавчанами тянется длинный шлейф неудач в квалификации, лучших кандидатов для Лиги Европы / Лиги конференций у нас попросту нет.