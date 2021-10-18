Поворознюк: Мы подаем на КДК из-за Руха. Что они выдумают ‒ я не знаю. Будет очень весело

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился новыми подробностями переноса матча 11-го тура УПЛ с "Рухом".

- Вчера в эфире "Великого футбола" сообщили, что вратарь "Руха" Юрий Панькив сдал тест на ковид во время матча Украина - Босния во Львове. Хотя он на нем присутствовал в качестве зрителя. Вам об этом что-то известно?

- Пока мы не можем ничего разглашать. Скоро вы сами все узнаете. Это действительно правда.

- На каком сейчас этапе дело?

- Мы подаем на КДК и пускай они делают официальные запросы. Скоро все узнаете.

Суть одна - матч перенесли из-за того, что все пять вратарей "Руха" были больны коронавирусом. Но в реестре не было ни одного вратаря. Что они сейчас будут выдумывать ‒ я не знаю. Будет очень весело.

- Зачем "Рух" все это делает?

- По моей информации, у них было два действительно заболевших коронавирусом игрока - Ориховский и Федорчук. Ориховский еще 29 сентября был болен. Козловский, наверное, решил, что отсутствие двоих игроков основного состава может повлиять на исход нашего матча.

- Насколько известно, "Рух" готовится к матчу с "Минаем"?

- Но если игра состоится, то тем более это будет скандал. Если все болели коронавирусом, нужно минимум десять дней на лечение, а тут уже через неделю игра. Делайте выводы.

- Уже после того, как "Рух" ушел на трехдневный карантин, Григорий Козловский вместе с главным тренером команды поучаствовали в ветеранском товарищеским матче. Не считаете это странным?

- Там очень много странностей, так что давайте дождемся официальных запросов, и пускай нас тогда рассудят. Я - за футбол и за то, чтобы играть. Почему так поступил Козловский, - не знаю. Ему, может, захотелось публичности, давно не было в интернете и захотелось туда попасть. Я не знаю, почему, не могу заглянуть ему в душу.

Он говорил, что делает по закону, но по закону делаем мы. Мы играли с "Черноморцем" без игроков середины поля, когда у нас были проблемы. Мы играли с "Ворсклой" без двоих игроков основного состава. Козловский когда-то сам говорил, что готов играть даже U-19, но матч должен в любом случае состояться.

Мне еще рассказывали, что вчера в "Великом футболе" Денисов говорил, что перед матчем Украина - Босния во Львове делали тесты на ковид, и ни один человек без этого не имел права зайти на стадион. А "Рух" в среду в пол девятого утра дает письмо, что Панькив болен. А Панькив сидел на стадионе с женой без маски. Значит, он тест прошел?

- Когда будет решение КДК по этому вопросу?

- Не знаю. Мы пишем письма, чтобы ускорить этот процесс, - сказал Поворознюк.