Козловский: Если Поворознюк считает, что игроки Руха здоровы, может приехать и пообщаться с ними

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о ситуации с заболевшими коронавирусом в команде.

– Сейчас точно 15 человек зараженных в клубе. В последние 2 дня еще 5 новых случаев. Думаю, всего около 20 человек заболело в клубе.

Один болел тяжело, лежал в больнице. У него было больше 30% поражение легких. Но его уже выписали.

- В команде делали вакцинацию?

– По вакцинации у нас была дискуссия. Собрали всех тренеров в клубе и обсуждали. Понимаете, что заставить никого не возможно. Но мы стимулировали людей, просили. В академии почти все вакцинированные, там все в порядке.

"Шахтер" перед "Александрией" провел вакцинацию, видели, как команда выглядит. Была боязнь, что команда будет вялой. А у нас ситуация такая, что в каждом матче нужно брать очки. Поэтому договорились с футболистами, что после сезона в обязательном порядке будем вакцинироваться.

- Зимой?

– Да, в конце года.

- Год назад вы выступали, что матчи не нужно переносить, а играть составами, которые есть.

– Абсолютно согласен, что говорил. Я очень скептически относился к коронавирусу. Считал его искусственным, что это что-то далекое. Но я сам лично почувствовал всю "красоту" этой болезни. Я и мать потерял, отец и сестра были в реанимации. Я много насмотрелся.

Футбол – это здорово. Играть нужно, но должны понимать, что человеческая жизнь важнее.

- Вы обсуждали с Поворознюком перенос матча с "Ингульцом"? Он делает острые высказыванию в вашу сторону.

– Во-первых, мы живем в демократической стране. Поворознюк – взрослый мужчина. Бизнесмен, который сам себя сделал. И живет в демократической стране. Он может говорить все что угодно, это его право.

У меня вопрос: почему мы должны ему звонить и что-то обсуждать? "Шахтер" ничего же не обсуждает, когда он сказал, что ненавидит их и обвинил их в нечестной игре.

Рад, что у Поворознюка в семье не было несчастных случаев. Дай бог, чтобы их эта беда обошла стороной. Поэтому могу ему только позавидовать и пожелать здоровья родным и команде.

- Он говорит, что больных футболистов нет в базе.

– Я не слежу за выдумками Поворознюка. Но мне мои медиа говорят, что ни одно его интервью не проходит без упоминания меня. Ну, человек любит поговорить, может, скучает по мне. Не знаю, вопрос к нему.

Если он считает, что они здоровые, может приехать и пообщаться с ними. Какие проблемы?

- Он обратился к УПЛ по этому вопросу. Ваша позиция, что матч должен состояться позже?

– Мы живем в демократической стране. Есть регламент. Мы обратились, предоставили документы, матч перенесли, есть резервные дни.

Не могу вам сейчас дать даже 10%, что матч с "Минаем" состоится. Мы дали команде три дня выходных, чтобы идентифицировать больных.

Думаю, мы 13 октября сообщили УПЛ, что у нас эпидемия. "Ингулец" и Поворознюк могут делать, что хотят. По матчу с "Минаем" будем принимать решение 19 октября.

Если Поворознюк хочет, может пойти в суд и получить 3 очка, если это сделает его счастливее, – сказал Козловский в эфире "Великий футбол".