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Наставник одного из грандов УПЛ. Определился лучший тренер 11-го тура
"Горняки" нанесли разгромное поражение "Заре"
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 11-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Его подопечные нанесли разгромное поражение луганской "Заре" (6:1), удержав второе место и не допустив большего отставания от лидера.
Итальянский тренер получил 4,8 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, после 11-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" занимает 2-е место и отстает от "Динамо" на три очка.
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Источник:УПЛ
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