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Наставник одного из грандов УПЛ. Определился лучший тренер 11-го тура

Премьер-лига
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"Горняки" нанесли разгромное поражение "Заре"

Наставник одного из грандов УПЛ. Определился лучший тренер 11-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 11-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Его подопечные нанесли разгромное поражение луганской "Заре" (6:1), удержав второе место и не допустив большего отставания от лидера.

Итальянский тренер получил 4,8 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, после 11-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" занимает 2-е место и отстает от "Динамо" на три очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
УПЛ

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