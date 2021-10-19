Наставник одного из грандов УПЛ. Определился лучший тренер 11-го тура

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 11-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Его подопечные нанесли разгромное поражение луганской "Заре" (6:1), удержав второе место и не допустив большего отставания от лидера.

Итальянский тренер получил 4,8 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, после 11-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" занимает 2-е место и отстает от "Динамо" на три очка.