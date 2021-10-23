Пока вы ждете Металлист, МХ1925 уже феерит. Разгром Ингульца – следствие не класса игроков, а командной работы

Приятно, когда команда, от которой не ждешь, показывает содержательный и зрелый футбол. Также приятно, когда тренера не придумывают после матча бог весть что, а реально оценивают вещи. Валерий Кривенцов после разгрома его "Металлистом 1925" "Ингульца" (4:0) справедливо заметил: "Забей Ситало головой в первом тайме – неизвестно, как бы закончилась игра".

Доминирование харьковчан наблюдалось в реализации голевых моментов – 57 процентов против нуля. Если оценивать игру в целом, важно то, что обе команды создали по семь голевых шансов. Почти равенство в показателях ударов по воротам (11:10) и попаданий в створ (5:3). Но в плане реализации "Металлист 1925" был далеко впереди.

Можно и нужно говорить о том, что харьковчане заслужили эту победу. Но точно "Ингулец" не заслужил разгром. Показатель ожидаемых голов (xG) команды Лавриненко во вчерашнем поединке – 1,28. Значение этого же компонента у харьковчан – 1,73. Это точно не указатели разгрома. Вот "Реал" во вторник со своим 2,3 xG против 0,64 у "Шахтера" примерно показал, каким должно быть соотношение острых и перспективных моментов у чужих ворот в противостоянии команд разного класса.

Более того, "Ингулец" даже превзошел "Металлист 1925" по показателю ключевых передач – 9 против 7-и. В исполнении гостей было больше ключевых передач, находивших адресата (5 против 4), но при этом "Ингулец" играл более прямолинейно в течение большей части матча. Свидетельством этого может служить статистика навесов – 17 против 7-и у харьковчан. Зато по точности "Металлист 1925" почти вдвое превзошел оппонента: 57% точных навесов против 29-и.

Обе команды боролись и находились примерно на одном уровне интенсивности. Позиционные атаки – 67 против 60-и в пользу "Металлиста 1925", но позиционные атаки с ударами – 8 против 5-и в пользу гостей. Быстрые атаки: 16:18 в пользу "Ингульца", но скоростные атаки с ударами - 4:1 в пользу "Металлиста 1925". Почти одинаковая статистика по отборам и подборам мяча и значительно лучшие показатели прессинга от "Ингульца" (57 процентов эффективности против 17-и у соперника). В плане прессинга с "Ингульцом" вообще мало кто может соперничать в нашем чемпионате, но вчера этот компонент не давал команде Лавриненко никаких привилегий. "Металлист 1925" и под прессингом вполне комфортно чувствовал себя, осуществив 905 ТТД, из которых 739 – успешные. Важно, что "Ингулец" только на пять процентов меньше игрового времени владел мячом, но совершил на 105 ТТД меньше. И еще более важно – это только 76 процентов успешности ТТД в исполнении петровчан (у "Металлиста 1925" – 82 процента). Лавриненко давно работает с "Ингульцом" и прошел с командой огонь, воду и медные трубы. Но вчера более сыгранным выглядел харьковский коллектив.

Это был разгром, обусловленный не более высоким индивидуальным классом игроков одной из команд (ни один из футболистов "Металлиста 1925" не дотянул даже до оценки 280 от InStat), а лучшей тренерской работой. В течение матча харьковчане меняли тактику с 4-3-3- на 4-1-4-1, тогда как "Ингулец" продолжал действовать 4-4-2 от свистка до свистка. Но главное – это лучшее умение харьковчан оценивать ситуацию и распоряжаться мячом. Они свели к минимуму количество ненужных и неэффективных движений.

Валерий Кривенцов – герой вчерашнего футбольного дня и претендент на звание лучшего наставника тура.

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