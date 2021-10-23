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Пока вы ждете Металлист, МХ1925 уже феерит. Разгром Ингульца – следствие не класса игроков, а командной работы

Премьер-лига
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(2 голосов)

Валерий Кривенцов - герой футбольного дня

Пока вы ждете Металлист, МХ1925 уже феерит. Разгром Ингульца – следствие не класса игроков, а командной работы

Фото - Марія Шейк

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Приятно, когда команда, от которой не ждешь, показывает содержательный и зрелый футбол. Также приятно, когда тренера не придумывают после матча бог весть что, а реально оценивают вещи. Валерий Кривенцов после разгрома его "Металлистом 1925" "Ингульца" (4:0) справедливо заметил: "Забей Ситало головой в первом тайме – неизвестно, как бы закончилась игра".

Доминирование харьковчан наблюдалось в реализации голевых моментов – 57 процентов против нуля. Если оценивать игру в целом, важно то, что обе команды создали по семь голевых шансов. Почти равенство в показателях ударов по воротам (11:10) и попаданий в створ (5:3). Но в плане реализации "Металлист 1925" был далеко впереди.

Пока вы ждете Металлист, МХ1925 уже феерит. Разгром Ингульца – следствие не класса игроков, а командной работы - изображение 1

Можно и нужно говорить о том, что харьковчане заслужили эту победу. Но точно "Ингулец" не заслужил разгром. Показатель ожидаемых голов (xG) команды Лавриненко во вчерашнем поединке – 1,28. Значение этого же компонента у харьковчан – 1,73. Это точно не указатели разгрома. Вот "Реал" во вторник со своим 2,3 xG против 0,64 у "Шахтера" примерно показал, каким должно быть соотношение острых и перспективных моментов у чужих ворот в противостоянии команд разного класса.

Более того, "Ингулец" даже превзошел "Металлист 1925" по показателю ключевых передач – 9 против 7-и. В исполнении гостей было больше ключевых передач, находивших адресата (5 против 4), но при этом "Ингулец" играл более прямолинейно в течение большей части матча. Свидетельством этого может служить статистика навесов – 17 против 7-и у харьковчан. Зато по точности "Металлист 1925" почти вдвое превзошел оппонента: 57% точных навесов против 29-и.

Обе команды боролись и находились примерно на одном уровне интенсивности. Позиционные атаки – 67 против 60-и в пользу "Металлиста 1925", но позиционные атаки с ударами – 8 против 5-и в пользу гостей. Быстрые атаки: 16:18 в пользу "Ингульца", но скоростные атаки с ударами - 4:1 в пользу "Металлиста 1925". Почти одинаковая статистика по отборам и подборам мяча и значительно лучшие показатели прессинга от "Ингульца" (57 процентов эффективности против 17-и у соперника). В плане прессинга с "Ингульцом" вообще мало кто может соперничать в нашем чемпионате, но вчера этот компонент не давал команде Лавриненко никаких привилегий. "Металлист 1925" и под прессингом вполне комфортно чувствовал себя, осуществив 905 ТТД, из которых 739 – успешные. Важно, что "Ингулец" только на пять процентов меньше игрового времени владел мячом, но совершил на 105 ТТД меньше. И еще более важно – это только 76 процентов успешности ТТД в исполнении петровчан (у "Металлиста 1925" – 82 процента). Лавриненко давно работает с "Ингульцом" и прошел с командой огонь, воду и медные трубы. Но вчера более сыгранным выглядел харьковский коллектив.

Пока вы ждете Металлист, МХ1925 уже феерит. Разгром Ингульца – следствие не класса игроков, а командной работы - изображение 2

Это был разгром, обусловленный не более высоким индивидуальным классом игроков одной из команд (ни один из футболистов "Металлиста 1925" не дотянул даже до оценки 280 от InStat), а лучшей тренерской работой. В течение матча харьковчане меняли тактику с 4-3-3- на 4-1-4-1, тогда как "Ингулец" продолжал действовать 4-4-2 от свистка до свистка. Но главное – это лучшее умение харьковчан оценивать ситуацию и распоряжаться мячом. Они свели к минимуму количество ненужных и неэффективных движений.

Валерий Кривенцов – герой вчерашнего футбольного дня и претендент на звание лучшего наставника тура.

Фото - UA-Футбол

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (3)
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Saturn (Киев)
23.10.2021 в 13:25
Автор статьи другой, а не тот, поганяло которого висит в левом верхнем углу под фотографией Марии Шейк
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0
-2
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
23.10.2021 в 13:39
По-перше, не поганяло, а прізвище. По-друге: і хто ж автор статті?
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+1
0
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Dany_Red (Харьков)
23.10.2021 в 13:47
Стосовно саме металіста Ярославського, то там навпаки - перемоги саме завдяки індивідуального класу конкретних гравців. Тренерська думка та тактична гнучкість - то не про Кучера
+1
0


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