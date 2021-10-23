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Сергей Зайцев: Академия Руха будет одной из лучших в Европе
Функционер уверен в успехе
Директор академии "Руха" Сергей Зайцев дал комментрий о планах на будущее.
- Трудно конкурировать с академиями "Динамо" и "Шахтера" в борьбе за молодых талантов?
– "Динамо" и "Шахтер" – это клубы с именем, которые работают не одно десятилетие на топовом уровне. Но у нас есть своя цель, которую мы воплощаем в нашей академии. Тем более, что наша академия, по моим наблюдениям, одна за лучших в Европе. В Украине такой точно нет. Поэтому мы можем конкурировать с кем угодно.
- Какие глобальные цели у академии? Какой вы видите ее через 10 лет?
– Можно ответить банально – она будет одной из лучших в Европе. Других вариантов мы просто не рассматриваем. Мы должны конкурировать не только в Украине, а в Европе.
- Есть цель обойти академии "Шахтера" и "Динамо"?
– Условия, которые здесь созданы, позволяют это сделать, поэтому нет сомнений что будет именно так. Но на это нужно время, нас ждет большой объем работы. Думаю, мы воплотим все свои планы в жизнь. Самое главное условие достижения цели – это полная самоотдача, а с этим у нас проблем нет, – сказал Зайцев.
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