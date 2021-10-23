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Чеснаков, Бондаренко и еще четыре футболиста Ворсклы заболели на коронавирус
Игроки не помогут команде в ближайшее время
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Сразу шесть игроков полтавской "Ворсклы" заболели на коронавирус, и выбывают из-за этого на некоторое время.
Положительные тесты сдали Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Владислав Вакула, Даниил Кравчук и Иван Нестеренко.
Эти игроки не смогли попасть в заявку на матч с "Шахтером", и пропускают поединок. О сроках возвращения пока не известно.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 18:41
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Thiirane2 (Днепр)
23.10.2021 в 18:18
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Лекарь (село Дарница)
23.10.2021 в 18:28
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