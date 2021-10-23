Чеснаков, Бондаренко и еще четыре футболиста Ворсклы заболели на коронавирус

Сразу шесть игроков полтавской "Ворсклы" заболели на коронавирус, и выбывают из-за этого на некоторое время.

Положительные тесты сдали Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Владислав Вакула, Даниил Кравчук и Иван Нестеренко.

Эти игроки не смогли попасть в заявку на матч с "Шахтером", и пропускают поединок. О сроках возвращения пока не известно.