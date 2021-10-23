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Чеснаков, Бондаренко и еще четыре футболиста Ворсклы заболели на коронавирус

Премьер-лига
(2 голосов)

Игроки не помогут команде в ближайшее время

Чеснаков, Бондаренко и еще четыре футболиста Ворсклы заболели на коронавирус

фото - ФК Ворскла (Полтава)

Новина українською

Сразу шесть игроков полтавской "Ворсклы" заболели на коронавирус, и выбывают из-за этого на некоторое время.

Положительные тесты сдали Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Владислав Вакула, Даниил Кравчук и Иван Нестеренко.

Эти игроки не смогли попасть в заявку на матч с "Шахтером", и пропускают поединок. О сроках возвращения пока не известно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 18:41
Здоровья пацанам!!!
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+1
0
Thiirane2 (Днепр)
23.10.2021 в 18:18
Теперь люди болеют, не когда им плохо, а когда дебилоидные тесты что-то там показали. Ковидобесие продолжает сотрясать планету.
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0
-4
Лекарь (село Дарница)
23.10.2021 в 18:28
Свою глупость расскажи Кулачу, например. Или сходи на могилку доктора сборной, там влезь на надгробие и громко расскажи о ковидобесии.
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+3
0


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