Дальняя артиллерия львовян и ассист Селезнёва. Рух - Минай 2:2

Международная пауза для "Руха" затянулась не на две недели, как у большинства клубов топ-лиг Европы, а сразу на три. Львовяне не смогли выйти на поле против "Ингульца" на прошлой неделе из-за вспышки COVID-19 внутри клуба, поэтому ту игру пропустили. Против другого аутсайдера УПЛ Леонид Кучук своих подопечных уже вывел. Состав был не оптимальным, но помимо потерь ряд более опытных и заигранных игроков белорус решил оставить в запасе. Например, Билый, Кондраков и Мысык ожидались при кадровых проблемах в старте, но Кучук увидел ситуацию по-своему. "Минай" же после ничьей с "Десной" на минувших выходных решил вообще никаких изменений не вносить - Игорь Леонов выпустил в старте тех же одиннадцати игроков.

Первое предложение в блокноте о впечатлениях от игры было связано с сумбурными действиями футболистов. Позже мы узнаем, что сумбур - это фишка всей игры, но тогда казалось, что команды ещё смогут разбегаться.

Оказалось, что такой футбол подходит "Минаю", который открыл счёт уже в дебюте игры: Синегуб выполнил высокую подачу с левого края, Ахмедзаде её замкнул.

"Рух" после пропущенного впереди практически ничего не показал. "Минай", впрочем, тоже, но ему, как вы понимаете, забивать больше и не нужно было: команду Игоря Леонова устраивали любые три очка во Львове. Тем не менее, по игре интересней выглядели именно гости. Складывалось впечатление, что закарпатцы лучше понимали, что делать и как атаковать. "Рух" кроме статуса фаворита ничего предложить не смог.

Ничто не предвещало для минайцев беды после перерыва, но неожиданный удар Альваренги по диагонали в левую "шестёрку" ворот стал для Кучера слишким сложным уравнением: голкипер "Миная" пропустил мяч под собой.

При равном счёте и футбол был равным. Возможно, чуть больше желания показывали хозяева, но громких голевых моментов мы не видели. Гости, правда, также не собирались отсиживаться в обороне и забили-таки второй: отличная вертикальная контратака, в котором одну из ключевых ролей сыграл Селезнёв, отдав пас себе за спину на Билонога. Редко в УПЛ такое увидишь, но на этот раз форвард выиграл единоборство у защитника и протолкнул мяч не мимо вратаря и ворот, а точно под штангу.

Увы для гостей, они и на этот раз остались без выездной победы, которых у "Миная" в истории УПЛ ещё не было. При втором голе против закарпатцев снова сыграло стечение обстоятельств: Климчук стрелял из-за пределов штрафной, и мяч от головы Векляка, изменив траекторию, влетел в цель.

В оставшиеся минуты чуть больше для победы создали закарпатцы, однако класса команде Игоря Леонова всё же не хватило. "Минай" поднимается на двенадцатую позицию, но уже девять туров остаётся без побед вообще. Тяжело сказать, угадал ли с составом Леонид Кучук, но здесь важно другое: не кажется ли вам, что "Рух" после смены тренера продолжает топтаться на месте? Та же нелогичная ротация состава, что была при Иване Федыке. То же место в нижней части таблицы и пока без перспектив выбраться повыше.

Львів. "Арена Львов"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)

Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Игорь Дебенко (Ивано-Франковск)

Рух - ФК Минай 2:2

Голы: Фабрисио Альваренга 48, Юрий Климчук 72 - Рустам Ахмедзаде 13, Дмитрий Билоног 67

Рух: Александр Бандура, Юрий Климчук (Орест Кузык 87), Остап Притула, Ярослав Мартынюк, Осазе Тафари Де Розарио (Даниил Кондраков 46), Фабрисио Альваренга (Василий Рунич 59), Таллес Бренер, Милош Стаменкович, Алексей Сыч, Ростислав Лях (Марьян Мысык 27), Роман Карасюк

ФК Минай: Даниил Кучер, Богдан Векляк, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев, Дмитрий Билоног (Эдвард Кобак 87), Михаил Месхи (Алексей Хахлев 87), Рустам Ахмедзаде (Даниил Кныш 71), Игорь Гончар, Мислав Матич, Олег Вишневский (Евгений Селезнев 50), Олег Синегуб

Предупреждения: Милош Стаменкович 59, Алексей Сыч 79 - Рустам Ахмедзаде 61, Даниил Кныш 76