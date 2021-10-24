Кополовец: Президент Миная футболом наелся. Будущее зависит от его настроения

Экс-игрок и спортдиректор "Миная" Михаил Кополовец дал комментарий о нынешней ситуации в клубе:

"Я хотел быть в команде, когда Кобин вернулся, но слышал, что президент не хотел. Почему, из-за чего – сложно сказать. Я искал встречу, писал ему. Вот только недавно встретились. Я ему сказал: "Валера, между нами есть какие-то проблемы, ссоры?"

Потому что я ушел, как Каспер, как мультяшный герой, но так же нельзя. Он сказал, что все нормально, предложил поговорить. До сих пор мы так толком и не поговорили. Я не увидел в его глазах, что я нужен ему.

Насчет причин моего ухода из клуба – много грязи лили в уши президенту, я думаю. Когда мы создавали эту команду на область, был я, он и вице-президент, никого не было. А когда высшая лига, то уже много людей кружит. Кто-то носит пианино, кто-то на нем играет. Я его нес из чемпионата области в УПЛ, я нес, а играют совсем другие люди.

Если бы я на тот момент знал, что я буду смотреть футбол по телевизору в УПЛ, я бы, конечно, ушел из второй лиги. Будущее "Миная" зависит от президента. На мой взгляд, президент футболом наелся. Будущее зависит от его настроения. Если будет вкладывать деньги, то клуб будет существовать.

Это человек, который восстановил футбол в Закарпатье. Ок, не вкладывал бы он эти деньги в футбол, был в тени, купил бы себе еще одну квартиру в Лондоне. А так сколько он дал возможностей разным футболистам проявить себя. В Закарпатье много богатых людей, но никто не вкладывает в футбол, в инфраструктуру. Здесь много надо менять", - сказал Кополовец.