  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Федецкий: За победу над Динамо Ахметов заплатил нам 500 тысяч долларов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий: За победу над Динамо Ахметов заплатил нам 500 тысяч долларов

Премьер-лига
(3 голосов)

Экс-игрок "Карпат" и "Шахтера" прокомментировал стимулирование от "горняков"

Федецкий: За победу над Динамо Ахметов заплатил нам 500 тысяч долларов

Скриншот: Пряма Червона на YouTube

Новина українською

Бывший игрок "Карпат" Артем Федецкий рассказал, как "Шахтер" заплатил львовскому клубу за победу над "Динамо"

- Недавно Кополовец рассказал, как вам прислали 30 тысяч долларов за победу над "Динамо".

– Не 30. Если уже интересно, это было 500 тысяч долларов. Мы тогда играли в Запорожье перед тем, за "Металлург" еще выступал Макс Коваль. Мы с Тлумаком в комнате, мне звонят. Было два часа до матча. Вижу, звонит приемная Ахметова. Я сразу на ходу начал одеваться.

Девушка говорит: "Артем, здравствуйте. С вами хочет поговорить Ринат Леонидович. Я вас соединю, вы не заняты?" Вы что прикалываетесь, куда занят? Конечно, свободен.

Ахметов начал спрашивать как дела. В этом плане он очень футбольный, очень хороший человек. Сколько у меня было моментов с "Карпатами", недоразумений с Дыминским – всегда Ахметов звонил, интересовался, где-то становился на защиту.

И тут мне говорит: "В следующем туре вы играете с "Динамо". Нам нужна помощь "Карпат". Знаем, что во Львове любой команде тяжело. Мы готовы посодействовать". А в чем здесь запрет?

Была тогда вроде ситуация, что "Шахтер" был на два очка впереди, оставалось 4-5 туров и матч в Киеве с "Динамо". Сумма была 500 – победа, 300 – ничья. Спрашиваю: "Ринат Леонидович, это за "Металлург"?" Он: "Нет-нет, это следующий матч во Львове". Я хотел пошутить, он нормально к этому относится.

После матча я взял 300, Тлумак – 200, и мы поехали на базу делить с ребятами.

- Вся команда знала, что будет премия?

– Конечно. Дыминскому не звонил, потому что тогда бы команда ничего не получила. За тот матч "Карпаты" получили премию от клуба. По-моему, у нас премиальные были 2 тысячи дома и 2,5 или 3 тысячи – на выезде. Это для тех, кто играл. Кто выходил на замену – меньше 25% не получали, – сказал Федецкий.

Вероятнее всего, речь идет о матче УПЛ, который состоялся в 2010 году. Тогда "Карпаты" дома обыграли "Динамо" (1:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Пряма червона

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
26.10.2021 в 10:30
Конченные дебилы. На это бабло можно год ДЮСШ содержать.
Ответить
0
0
lightning (Одесса)
26.10.2021 в 10:23
ха ха
Ответить
0
0
Камонплей
26.10.2021 в 10:13
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...