Федецкий: За победу над Динамо Ахметов заплатил нам 500 тысяч долларов

Бывший игрок "Карпат" Артем Федецкий рассказал, как "Шахтер" заплатил львовскому клубу за победу над "Динамо"

- Недавно Кополовец рассказал, как вам прислали 30 тысяч долларов за победу над "Динамо".

– Не 30. Если уже интересно, это было 500 тысяч долларов. Мы тогда играли в Запорожье перед тем, за "Металлург" еще выступал Макс Коваль. Мы с Тлумаком в комнате, мне звонят. Было два часа до матча. Вижу, звонит приемная Ахметова. Я сразу на ходу начал одеваться.

Девушка говорит: "Артем, здравствуйте. С вами хочет поговорить Ринат Леонидович. Я вас соединю, вы не заняты?" Вы что прикалываетесь, куда занят? Конечно, свободен.

Ахметов начал спрашивать как дела. В этом плане он очень футбольный, очень хороший человек. Сколько у меня было моментов с "Карпатами", недоразумений с Дыминским – всегда Ахметов звонил, интересовался, где-то становился на защиту.

И тут мне говорит: "В следующем туре вы играете с "Динамо". Нам нужна помощь "Карпат". Знаем, что во Львове любой команде тяжело. Мы готовы посодействовать". А в чем здесь запрет?

Была тогда вроде ситуация, что "Шахтер" был на два очка впереди, оставалось 4-5 туров и матч в Киеве с "Динамо". Сумма была 500 – победа, 300 – ничья. Спрашиваю: "Ринат Леонидович, это за "Металлург"?" Он: "Нет-нет, это следующий матч во Львове". Я хотел пошутить, он нормально к этому относится.

После матча я взял 300, Тлумак – 200, и мы поехали на базу делить с ребятами.

- Вся команда знала, что будет премия?

– Конечно. Дыминскому не звонил, потому что тогда бы команда ничего не получила. За тот матч "Карпаты" получили премию от клуба. По-моему, у нас премиальные были 2 тысячи дома и 2,5 или 3 тысячи – на выезде. Это для тех, кто играл. Кто выходил на замену – меньше 25% не получали, – сказал Федецкий.

Вероятнее всего, речь идет о матче УПЛ, который состоялся в 2010 году. Тогда "Карпаты" дома обыграли "Динамо" (1:0).