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Йовичевич: Днепру-1 нужен левый защитник с игровыми качествами, как у Дубинчака
И клуб уже работает в данном направлении
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Д
"Нам нужен левый защитник, который имел бы такие игровые качества, как Влад Дубинчак. Руководство знает об этом, и вместе со спортивным директором Андреем Русолом мы уже работаем в соответствующем направлении.
С другими позициями – все хорошо. Для каждой схемы у нас есть разные кадровые варианты, ведь в команде хватает универсальных исполнителей, которые в случае необходимости могут менять свои функции. Изменять и, что немаловажно, оставаться на привычном уровне эффективности", – сказал Йовичевич.
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