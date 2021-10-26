Йовичевич: Днепру-1 нужен левый защитник с игровыми качествами, как у Дубинчака

Главный тренер "Д непра-1 " Игор Йовичевич рассказал, какие позициив команде нуждаются в усилении в зимнее трансферное окно.

"Нам нужен левый защитник, который имел бы такие игровые качества, как Влад Дубинчак. Руководство знает об этом, и вместе со спортивным директором Андреем Русолом мы уже работаем в соответствующем направлении.

С другими позициями – все хорошо. Для каждой схемы у нас есть разные кадровые варианты, ведь в команде хватает универсальных исполнителей, которые в случае необходимости могут менять свои функции. Изменять и, что немаловажно, оставаться на привычном уровне эффективности", – сказал Йовичевич.