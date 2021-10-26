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Йовичевич: Днепру-1 нужен левый защитник с игровыми качествами, как у Дубинчака

Премьер-лига
(2 голосов)

И клуб уже работает в данном направлении

Йовичевич: Днепру-1 нужен левый защитник с игровыми качествами, как у Дубинчака

Фото: СК Днепр-1

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Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич рассказал, какие позициив команде нуждаются в усилении в зимнее трансферное окно.

"Нам нужен левый защитник, который имел бы такие игровые качества, как Влад Дубинчак. Руководство знает об этом, и вместе со спортивным директором Андреем Русолом мы уже работаем в соответствующем направлении.

С другими позициями – все хорошо. Для каждой схемы у нас есть разные кадровые варианты, ведь в команде хватает универсальных исполнителей, которые в случае необходимости могут менять свои функции. Изменять и, что немаловажно, оставаться на привычном уровне эффективности", – сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
Футбольный клуб

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