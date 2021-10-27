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Кобин рассказал, в какой команде Премьер-лиги самые низкие зарплаты
Тренер приоткрыл занавес финансовой ситуации в "Минае"
Олександр Приходько
Бывший тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, какие премии получают игроки закарпатского клуба за ничьи и победы.
"Если брать по уровню Премьер-Лиги, то у нас самые низкие зарплаты и самые низкие премии", - сказал Кобин в интервью Youtube-каналу BurBuzz.
Напомним, что по итогам прошлого сезона закарпатский клуб занял последнее место в УПЛ и должен был покидать элитную лигу украинского футбола. Однако в связи с тем, что донецкий "Олимпик" из-за финансовых проблем снялся с турнира и перешел в Первую лигу, "Минай" оставили в УПЛ.
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