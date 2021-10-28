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Один из лидеров Шахтера продлил контракт с клубом - СМИ

Премьер-лига
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(2 голосов)

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Один из лидеров Шахтера продлил контракт с клубом - СМИ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" пролонгировал контракт с защитником Николаем Матвиенко, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Это не первое продление контракта, так как 25-летний футболист последний раз подписывал новый договор с "горняками" 8 декабря прошлого года.

Матвиенко является воспитанником "Шахтера". В общей сложности он провел 123 матча за "оранжево-черных", в которых забил пять голов и сделал семь ассистов.

В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также 25-летний защитник выступал в УПЛ за "Ворсклу" и "Карпаты".

Отметим, что Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и стал четвертьфиналистом Евро-2020.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (6)
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Ракицкий (Питер)
28.10.2021 в 14:27
Пускай играет средний игрок
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0
-6
alexfc (Киев)
28.10.2021 в 13:59
Матвиенко один из не многих, кто мог бы поиграть за солидный европейский клуб.
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+2
-2
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2.dc (Николаев)
28.10.2021 в 14:40
) … дык он и так играет за "солидный европейский". Приличная команда, неспешный Чемпионат, скамейка не давит ни в клубе, ни в сборной … имеем добротную, ухоженную "синичку в руке", а какие там журавли в небе, ещё вопрос …)))
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.10.2021 в 15:37
Тобто Циганкову та Миколенку треба скоріше тікати з цього неспішного чемпіонату, доки Суркіс їх не знищив, а от Матвієнку та яким Степаненку з Кривцовим треба бути "синичкою в руці". От жеж донецька унікальна логіка.)
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2.dc (Николаев)
28.10.2021 в 13:57
Наверное ДА, по принципу "почему бы и нет…")
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zafo38
28.10.2021 в 13:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2


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