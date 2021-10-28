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Один из лидеров Шахтера продлил контракт с клубом - СМИ
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Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" пролонгировал контракт с защитником Николаем Матвиенко, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По данным источника, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Это не первое продление контракта, так как 25-летний футболист последний раз подписывал новый договор с "горняками" 8 декабря прошлого года.
Матвиенко является воспитанником "Шахтера". В общей сложности он провел 123 матча за "оранжево-черных", в которых забил пять голов и сделал семь ассистов.
В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также 25-летний защитник выступал в УПЛ за "Ворсклу" и "Карпаты".
Отметим, что Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и стал четвертьфиналистом Евро-2020.
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