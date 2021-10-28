Бутко: Хочу продолжать карьеру

Экс-защитник " Шахтера " Богдан Бутко, который сейчас находится без клуба, рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

"Поскольку летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Интересные мне клубы успели укомплектоваться. Не сильно даже форму поддерживал. Но это не проблема.

Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру", - сказал Бутко.