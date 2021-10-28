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Бутко: Хочу продолжать карьеру

Премьер-лига
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Защитник ближе к зиме намерен подыскивать себе новый клуб

Бутко: Хочу продолжать карьеру

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который сейчас находится без клуба, рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

"Поскольку летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Интересные мне клубы успели укомплектоваться. Не сильно даже форму поддерживал. Но это не проблема.

Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру", - сказал Бутко.

Напомним, что у Богдана Бутко прошлым летом завершился контракт с донецким "Шахтером". Вторую половину сезона-2020/2021 защитник провел в турецком "Эрзуруме".

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк)
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