Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Романов обслужит матч Динамо, Шурман - Шахтера. Судейские назначения на 13-й тур УПЛ
Катерина Монзуль будет судить поединок "Ингулец" - "Верес"
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матче 13-го тура УПЛ сезона-2021/2022.
13-й тур
30 октября (суббота)
"Мариуполь" – "Динамо". Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 14.00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)
"Шахтер" - "Десна". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR- Бойко С.М. (Киевская обл.)
"Ингулец" - "Верес". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 19.30. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков)
31 октября (воскресенье)
"Колос" - "Львов". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр – Бондаренко Д.Е. (Одесса)
"Рух" - "Александрия". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон)
"Металлист 1925" - "Заря". Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр – Шандор О.А. (Львов)
1 ноября (понедельник)
"Днепр-1" - "Минай". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 17.00. Арбитр – Омельченко О.В. (Славянск), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)
"Ворскла" – "Черноморец". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр – Деревинский О.А. (Хмельницкий)
Популярное сейчас
- Лидер Динамо во второй раз стал отцом
- Казалось бы, смешная сумма. Барселона не хочет выплачивать Аль-Садду отступные за Хави
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
- Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО