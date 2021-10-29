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Романов обслужит матч Динамо, Шурман - Шахтера. Судейские назначения на 13-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Катерина Монзуль будет судить поединок "Ингулец" - "Верес"

Романов обслужит матч Динамо, Шурман - Шахтера. Судейские назначения на 13-й тур УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матче 13-го тура УПЛ сезона-2021/2022.

13-й тур

30 октября (суббота)

"Мариуполь" – "Динамо". Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 14.00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)

"Шахтер" - "Десна". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR- Бойко С.М. (Киевская обл.)

"Ингулец" - "Верес". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 19.30. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков)

31 октября (воскресенье)

"Колос" - "Львов". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр – Бондаренко Д.Е. (Одесса)

"Рух" - "Александрия". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон)

"Металлист 1925" - "Заря". Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр – Шандор О.А. (Львов)

1 ноября (понедельник)

"Днепр-1" - "Минай". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 17.00. Арбитр – Омельченко О.В. (Славянск), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)

"Ворскла" – "Черноморец". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр – Деревинский О.А. (Хмельницкий)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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УАФ

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