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Дуэлунд: Мне нравится играть в Нидерландах. В НЕК на меня рассчитывают
Игрок рад уходу из "Динамо"
Полузащитник "НЕК" Миккель Дуэлунд, который выступает на правах аренды из "Динамо", дал комментарий о чемпионате Нидерландов:
"Мне нравится играть в Нидерландах. Я стал игроком основного состава. Мне просто нужно было игровое время, потому что я хорошо понимал, что в "Динамо" я не был основным. Там практически все являются игроками национальной сборной, команда просто выигрывала каждый матч и стала чемпионом, поэтому тренер не делал изменений в составе.
В "Динамо" мне тоже не везло с травмами, сначала перелом лодыжки, а затем коронавирус с довольно тяжелыми последствиями. Так что смена атмосферы – это дико круто, тем более в "НЕК" на меня рассчитывают. Так что теперь мне просто нужно вылечить эту травму, она быстро проходит, а затем вновь буду играть", – сказал Дуэлунд.
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