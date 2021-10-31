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Арендованный у Динамо Алибеков забил дебютный гол за Зарю

Премьер-лига
(1 голосов)

Ахмед расписался в воротах "Металлиста 1925"

Арендованный у Динамо Алибеков забил дебютный гол за Зарю

Новина українською

В поединке 13-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде разгромила "Металлист-1925".

Забитым мячем в составе команды Виктора Скрипника отметился Ахмед Алибеков - арендованный у киевского "Динамо" хавбек забил последний мяч в этой встрече, на 2-й компенсированной минуте к основному времени игры.

Этот гол стал дебютным для 23-летнего полузащитника в составе "Зари". Для Алибекова эта игра стала второй в футболке луганской команды.

Видео гола Алибекова

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Ахмед Алибеков
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