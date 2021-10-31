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Арендованный у Динамо Алибеков забил дебютный гол за Зарю
Ахмед расписался в воротах "Металлиста 1925"
В поединке 13-го тура чемпионата Украины
Забитым мячем в составе команды Виктора Скрипника отметился Ахмед Алибеков - арендованный у киевского "Динамо" хавбек забил последний мяч в этой встрече, на 2-й компенсированной минуте к основному времени игры.
Этот гол стал дебютным для 23-летнего полузащитника в составе "Зари". Для Алибекова эта игра стала второй в футболке луганской команды.
Видео гола Алибекова
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