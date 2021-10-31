Арендованный у Динамо Алибеков забил дебютный гол за Зарю

В поединке 13-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде разгромила "Металлист-1925" .

Забитым мячем в составе команды Виктора Скрипника отметился Ахмед Алибеков - арендованный у киевского "Динамо" хавбек забил последний мяч в этой встрече, на 2-й компенсированной минуте к основному времени игры.

Этот гол стал дебютным для 23-летнего полузащитника в составе "Зари". Для Алибекова эта игра стала второй в футболке луганской команды.

Видео гола Алибекова