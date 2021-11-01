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Десять минут интриги и гол Русина. Днепр-1 - Минай 4:0

Премьер-лига
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(2 голосов)

Худший матч закарпатцев под руководством Игоря Леонова

Десять минут интриги и гол Русина. Днепр-1 - Минай 4:0

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Если заморочиться и каждому туру УПЛ задавать тему, то тринадцатый игровой день получил название "Страдание". Три из восьми игр были просто для количества. В трёх футболисты старательно пытались разжечь внутри болельщиков ненависть к игре. Первый матч понедельника, увы, исключением не стал. На "Днепр-Арене" страдали не две команды, а только одна, но какой-то интриги или драйва на поле не было. Главный смысл смотреть игру - проследить за "сборниками" Пихалёнком и Довбиком. Но уровень сопротивления от гостей был настолько низок, что какие-то выводы по игре обоих делать не хотелось бы.

Итак. "Минай" выбросил белый флаг уже на десятой минуте. Петрусенко ошибся с передачей назад, просто сделав пас на ход Назаренко, вингер сблизился со штрафной, а там днепряне развернули веерную атаку в две передачи: от Назаренко к Пихалёнку, от Пихалёнка к Гуцуляку, а Алексей подготовился и пробил под стойку.

Дальше. Довбик задал темп атаке и в полукруге штрафной оставил мяч Назаренко, Александр катнул налево на Дубинчака, защитнику также оставили очень много времени для подготовки удара. Мяч во время полёта в створ немного срикошетил, а Довбик головой подправил над голкипером.

Ещё раз. Довбик на линии штрафной получил мяч, сохранил его в борьбе и откатил чуть назад под удар, Пиха с правой пробил в цель.

Следующий абзац должен был быть посвящён четвёртому голу днепрян. Где-то после получаса не очень интенсивной беготни хозяева оттянулись на свою половину, дав сопернику подержать мяч. Но уровень работы с мячом гостей оказался настолько низок, что они умудрились себе привезти проблемы даже там, где это было невозможно. Довбик подкараулил ошибку соперника, дотащил мяч до чужой штрафной и выкатил под удар на свободного Пихалёнка - хавбек из середины штрафной в касание пробил выше.

Игорь Леонов не стал ждать перерыва, чтобы устроить разно своим подопечным, а ещё в первом тайме заменил трёх игроков, среди которых был и вратарь. Решил коуч даже довериться Селезнёву. Старт второй половины показал, что с этой заменой специалист не прогадал, ведь имено Евгений стал автором первого (да-да, только после перерыва) удара минайцев в направлении ворот Кожохару. Сам форвард эту атаку и начал, отдав из центральной зоны направо на Кулиева, тот вернул фланговой подачей мяч назад своему партнёру, а Евгений головой с отскоком от газона направлял мяч под перекладину - голкипер среагировал. Практически тут же с полуоборота с правой части штрафной стрелял Билоног, но снова вратарь не сплоховал.

По сути, это были два единственных момента, которые сегодня создал "Минай". После этого днепряне отодвинули игру от своих ворот и просто удерживали соперника на, скажем так, нужном расстоянии. При этом, ещё и сами периодически угрожали воротам Пенькова. Хороший шанс был у Довбика после перехвата на чужой половине, когда он с правого полусреднего пробил по диагонали мимо дальнего угла. Симпатичный момент был у Русина, стрелявшего практически с нулевого угла, но вдоль линии ворот.

И всё же Назарий поле без гола не покинул. Первого для него в УПЛ с июня 2020 года. Никита Кравченко справа забросил мяч в штрафную, Русин головой дал в створ.

"Минай" собрал хорошую прессу за игры против "Десны" и "Миная". Но против более серьёзного соперника не смог сделать ничего. Этой команды сегодня словно не было на поле. Днепряне этим воспользовались и, похоже, даже не вспотели. Команда Игора Йовичевича продолжает погоню за "Зарёй" и временно обходит в таблице "Ворсклу".

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
СК Днепр-1 - ФК Минай 4:0
Голы: Алексей Гуцуляк 10, Артем Довбик 14, Александр Пихалёнок 30, Назарий Русин 88
СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владислав Дубинчак, Нелсон Монте, Арсений Батагов (Франциско Ди Франко 63), Артем Довбик (Назарий Русин 84), Алексей Гуцуляк (Марио Чуже 63), Никита Кравченко, Александр Назаренко (Билл 63), Невен Джурасек (Игорь Когут 75), Александр Сваток, Александр Пихалёнок
ФК Минай: Даниил Кучер (Герман Пеньков 20), Богдан Векляк, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев (Антон Байдал 67), Дмитрий Билоног, Даниил Кныш (Сергей Мякушко 67), Михаил Месхи (Алексей Хахлев 42), Игорь Гончар, Мислав Матич, Олег Вишневский (Евгений Селезнев 42), Олег Синегуб
Предупреждения: Арсений Батагов 46 - Игорь Гончар 22, Эльдар Кулиев 53, Мислав Матич 72, Евгений Селезнев 86

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (8)
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Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 19:14
У нас один из слабых чемпионатов.Любой аутсайдер (испании,италии) порвет Днепр.Радует что забил Долбик.Минай надеюсь закроеться в конце сезона,такие команды это позор для чемпионата.Селезнев молодец,но пора на пенсию либо на ринг поп-мма.
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+1
-9
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.11.2021 в 19:24
Долбик був твій татко, що легковажно поставився до питань контрацепції.
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+7
-1
Trztrqtr (Украина)
01.11.2021 в 20:28
Пока Днепр не сыграет с аутсайдером Италии-Испании говорить не о чем. А все эти "порвут" или нет-пустая болтовня.
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0
0
Papaye (Dnipro)
01.11.2021 в 19:02
Селя всё больше похож на мужиков за 50, которые пару раз в месяц собираются мяч погонять в школьном спортзале по субботам для поддержания хоть какой-то спортивной формы, а потом идут это отметить в ближайшей пивнухе. Для сравнения: Селя и Роналду 85го года рождения и оба утверждают, что ходят регулярно в спортзал, чтоб держать себя в отличной форме. Кто из них балабол? Явно КР, он выглядит не таким великим на поле)))))
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+12
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.11.2021 в 19:02
И кому нужен этот минай? Недоразумение.
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+3
-1
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K-Spirit (Киев)
01.11.2021 в 18:59
А шо там за колхозный бугай пасся в центральном круге. Видно с голодухи с привязи сорвался.
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+11
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 18:59
Верните Васю!!!
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+2
-1
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vadooo (Слатино)
01.11.2021 в 18:51
Это результат облизывания Поильца !
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+12
0


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