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Мороз: Ребята молодцы, они выдержали, но и везение было на нашей стороне
В Одессе довольны ничьей с Ворсклой
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал
"Первый тайм мы пытались играть в футбол, создавали моменты. Против той силовой борьбы, которую во втором тайме представила "Ворскла", нам было совсем тяжело. Но ребята молодцы, они выдержали. Но и везение было на нашей стороне", – сказал Мороз.
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Источник:ТК Футбол
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