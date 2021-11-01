Мороз: Ребята молодцы, они выдержали, но и везение было на нашей стороне

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ничью с "Ворсклой" (0:0) в матче 13-го утра УПЛ.

"Первый тайм мы пытались играть в футбол, создавали моменты. Против той силовой борьбы, которую во втором тайме представила "Ворскла", нам было совсем тяжело. Но ребята молодцы, они выдержали. Но и везение было на нашей стороне", – сказал Мороз.