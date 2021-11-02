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Выберите лучший гол 13-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Пять очень эффектных претендентов

Выберите лучший гол 13-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

фото - ФК "Динамо" Київ

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать самый лучший гол, забитый в матчах 13-го тура чемпионата Украины. Кандидатов выбираем мы, вы голосуете за победителя. Голы расположены в хронологическом порядке

Открывает наш хит-парад эффектный удар Сергея Сидорчука, который, учитывая счет матча "Мариуполь" – "Динамо", принес победу киевской команде

Георгий Судаков получил шанс от Роберто Де Дзерби в матче против "Десны" и стал одним из лучших в составе "Шахтера". Ну а его гол наверняка будет претендовать на победу в нашем голосовании

В матче "Металлист 1925" – "Заря" было забито семь мячей. То есть выборка очень широкая. Поэтому в наш конкурс попадают два претендента. Первый – Андрей Ременюк, который, оторвавшись от защитников луганской команды, вышел один на один и перекинул голкипера

Второй гол из Харькова – это классная комбинация между Аллахяром и Гладким. Сначала иранец пяткой дает пас на Сашу, тот в касание отпасовывает в свободную зону и Аллахяр мощно бьет в ближнюю девятку

Давно в нашем голосовании не было голов, забитых головой. Вашему вниманию долгожданный мяч от Назария Русина в ворота "Миная". Форвард "Днепра-1" классно выиграл позицию у более высокого защитника и пробил в девятку

Напомним, что в предыдущем 12-м туре лучшим был выбран гол Виктора Цыганкова в ворота "Днепра-1".

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В статье: Сергей Сидорчук Назарий Русин Георгий Судаков лучшие голы
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