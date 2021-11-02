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Выберите лучший гол 13-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО
Пять очень эффектных претендентов
фото - ФК "Динамо" Київ
UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать самый лучший гол, забитый в матчах 13-го тура чемпионата Украины. Кандидатов выбираем мы, вы голосуете за победителя. Голы расположены в хронологическом порядке
Открывает наш хит-парад эффектный удар Сергея Сидорчука, который, учитывая счет матча "Мариуполь" – "Динамо", принес победу киевской команде
Георгий Судаков получил шанс от Роберто Де Дзерби в матче против "Десны" и стал одним из лучших в составе "Шахтера". Ну а его гол наверняка будет претендовать на победу в нашем голосовании
В матче "Металлист 1925" – "Заря" было забито семь мячей. То есть выборка очень широкая. Поэтому в наш конкурс попадают два претендента. Первый – Андрей Ременюк, который, оторвавшись от защитников луганской команды, вышел один на один и перекинул голкипера
Второй гол из Харькова – это классная комбинация между Аллахяром и Гладким. Сначала иранец пяткой дает пас на Сашу, тот в касание отпасовывает в свободную зону и Аллахяр мощно бьет в ближнюю девятку
Давно в нашем голосовании не было голов, забитых головой. Вашему вниманию долгожданный мяч от Назария Русина в ворота "Миная". Форвард "Днепра-1" классно выиграл позицию у более высокого защитника и пробил в девятку
Напомним, что в предыдущем 12-м туре лучшим был выбран гол Виктора Цыганкова в ворота "Днепра-1".
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