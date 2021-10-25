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Выбираем лучший гол 12-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
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Новая подборка достойных

Выбираем лучший гол 12-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Во всех матчах двенадцатого игрового дня украинской Премьер-лиги зрители увидели голы. Только в заключительной встрече тура "Заря" и "Колос" на двоих выстрелили однажды, во всех остальных поединках было от двух и более результативных ударов.

UA-Футбол традиционно предлагает вам выбрать лучший гол, который футболисты забили на прошлых выходных.

Юрий Батюшин из "Металлиста 1925" молчал восемь матчей подряд, успев за это время не реализовать пенальти в ворота "Ворсклы". Хавбек открыл счёт своим голам этой осенью в ворота "Ингульца", положив шикарный гол из полукруга штрафной, да ещё и от перекладины!

Манор Соломон из "Шахтёра" для своего гола в ворота "Ворсклы" всё сделал практически сам. Помог ему завершить шедевр Марлос, обыгравшись с израильтянином в стенку. Очень тонкий гол, который окончательно снял вопросы о победителе матча.

Оказывается, в УПЛ не от всех мяч отлетает, как от колод, да ещё и в створ попадать умеют! "Львовянин" Эрнест в матче против "Черноморца" здорово принял мяч на грудь и пробил мимо вратаря одесситов.

Первый гол "Руха" в ворота "Миная", забитый Альваренгой, из разряда курьёзных. Но, может, кто-то из вас считает, что красота в юморе? Поэтому этот гол в опрос мы также добавим.

Великий и всеми любимый Евгений Селезнёв в нашем опросе! Нет, вы ничего не пропустили: он не забил на выходных, но отдал результативную передачу на партнёра по "Минаю" Дмитрия Билонога. Оцените работу закарпатцев в этом голе: Селезнёв принял и вторым касанием с полуоборота отдал на ход, а Билоног выиграл единоборство у защитника и пробил между дальней штангой и вратарём.

"Динамовец" Виктор Цыганков укрепляет своё лидерство в гонке бомбардиров УПЛ. Его гол в ворота "Днепра-1" оказался очень качественным и в стиле Ярмоленко: сместился с правого края к центру, раскачал оппонента и здорово положил мяч в дальний верхний угол.

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