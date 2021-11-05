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Гура: Кубковые матчи отличаются от игр УПЛ. Нам важнее чемпионат

Премьер-лига
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Наставник горожан подвел итог матча с Металлистом 1925

Гура: Кубковые матчи отличаются от игр УПЛ. Нам важнее чемпионат

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (2:0).

- В Кубке вы выиграли у "Металлиста 1925" со счетом 5:2, сегодня выиграли – 2:0. Можно ли считать, что сегодняшний матч был сложнее?

– Кубковые матчи отличаются от игр чемпионата, разные задачи. Нам важнее чемпионат. Сегодня ребята очень хорошо выполнили работу.

- Вместо Спинелли играл Устименко. Чем это обусловлено?

– Дали шанс Денису проявить себя.

- Он оправдал ожидания?

– Он не забыл гол – не оправдал. Но он проделал большой объем работы, этим он помог команде.

- Почему во втором тайме вы решили Кирюханцева поменять на Кожушко? Что он должен был внести в игру?

– Скорость впереди. Полузащитники должны были включать фланги, бежать, простреливать на нападающих. Это вроде было.

- Насколько не хватает лидеров – Стецкова, Гриня, Ковальца?

– Очень.

- Есть ли какое-то недопонимание в команде?

– Такого нет, но нам не хватает Кирилла, Сергея и Тимура. Хочется, чтобы они скорее вернулись в строй.

- После перерыва будете играть против "Днепра-1" и "Зари" – главных конкурентов. Каких ошибок там точно нельзя будет допускать?

– Я не знаю, надо будет все это обдумать. Эти команды играют в свой, интересный футбол. С ними будет тяжело. Будем настраиваться только на победу.

- Сейчас у команды несколько выходных.

– Да, даем выходные, потому что тяжело было. Нагрузка выпала на всех, побед не было. Тяжело, но сейчас отдохнем. Все будет хорошо.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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