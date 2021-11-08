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Форвард Вереса: Если бы мы повели в счете – игра сложилась бы по-другому

Премьер-лига
(2 голосов)

Михаил Сергийчук - о поражении от "Зари"

Форвард Вереса: Если бы мы повели в счете – игра сложилась бы по-другому

Фото: НК Верес

Новина українською

Нападающий ровенского "Вереса" Михаил Сергийчук поделился впечатлениями от игры в Запорожье, где "красно-черные" уступили "Заре" (0:3).

"Два гола, пропущенные нами на старте второго тайма, решили судьбу матча.

По моему мнению, до перерыва мы забили чистый гол. После штрафного удар мяч срикошетил от стенки с игроков "Зари". Так, как все видел я – это был чистый гол.

Каждый гол – влияет на ход игры. Если бы мы повели в счете – игра могла бы сложиться совсем по-другому", - сказал Сергийчук.

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (2)
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старий фан (Рівне)
08.11.2021 в 14:28
Та ви ж ніхуа не створили в другому таймі. Вчіться грати у футбол, а не лише захищатись.
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octavi4 (Warszawa)
08.11.2021 в 11:17
Если бы Заря забила всё остальное что было, то.... Но это уже совсем другая история...
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