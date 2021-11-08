Форвард Вереса: Если бы мы повели в счете – игра сложилась бы по-другому

Нападающий ровенского "Вереса" Михаил Сергийчук поделился впечатлениями от игры в Запорожье, где "красно-черные" уступили "Заре" (0:3).

"Два гола, пропущенные нами на старте второго тайма, решили судьбу матча.

По моему мнению, до перерыва мы забили чистый гол. После штрафного удар мяч срикошетил от стенки с игроков "Зари". Так, как все видел я – это был чистый гол.

Каждый гол – влияет на ход игры. Если бы мы повели в счете – игра могла бы сложиться совсем по-другому", - сказал Сергийчук.