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Требуют заоблачные деньги. У Динамо срывается трансфер вингера Бока Хуниорс
Переговоры между клубами приостановлены
Фото: El Intransigente
Колумбийский вингер "Бока Хуниорс" Себастьян Вилья вряд ли перейдет в киевское "Динамо". Переговоры между клубами заморожены.
Этой информацией поделился ведущий трансферный эксперт Южной Америки Сесар Луис Мерло (более 116 тысяч подписчиков в Twitter). Звезда телеканала TyС Sports лично пообщался с представителями культового аргентинского клуба.
"Сейчас переговоры полностью приостановлены. Украинцы попросили озвучить сумму возможного трансфера, а руководство Боки назвало заоблачные цифры. Меня попросили, чтобы эта сумма осталась конфиденциальной.
Если одна из сторон не изменит собственной позиции, будет сложно достичь взаимопонимания", - сказал Сесар Луис.
Ранее сообщалось, что "Динамо" сделало "немалое" предложение по Вилье. Киевляне являются одним из наиболее заинтересованных клубов в 25-летнем колумбийце.
В нынешнем сезоне вингер провел за "Боку" 21 матч и отличился 7 мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Сумма компенсации за расторжение контракта составляет 40 миллионов долларов.
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