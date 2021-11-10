Требуют заоблачные деньги. У Динамо срывается трансфер вингера Бока Хуниорс

Колумбийский вингер "Бока Хуниорс" Себастьян Вилья вряд ли перейдет в киевское "Динамо". Переговоры между клубами заморожены.

Этой информацией поделился ведущий трансферный эксперт Южной Америки Сесар Луис Мерло (более 116 тысяч подписчиков в Twitter). Звезда телеканала TyС Sports лично пообщался с представителями культового аргентинского клуба.

"Сейчас переговоры полностью приостановлены. Украинцы попросили озвучить сумму возможного трансфера, а руководство Боки назвало заоблачные цифры. Меня попросили, чтобы эта сумма осталась конфиденциальной. Если одна из сторон не изменит собственной позиции, будет сложно достичь взаимопонимания", - сказал Сесар Луис.

Ранее сообщалось, что "Динамо" сделало "немалое" предложение по Вилье. Киевляне являются одним из наиболее заинтересованных клубов в 25-летнем колумбийце.

В нынешнем сезоне вингер провел за "Боку" 21 матч и отличился 7 мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Сумма компенсации за расторжение контракта составляет 40 миллионов долларов.