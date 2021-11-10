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Требуют заоблачные деньги. У Динамо срывается трансфер вингера Бока Хуниорс

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры между клубами приостановлены

Требуют заоблачные деньги. У Динамо срывается трансфер вингера Бока Хуниорс

Фото: El Intransigente

Новина українською

Колумбийский вингер "Бока Хуниорс" Себастьян Вилья вряд ли перейдет в киевское "Динамо". Переговоры между клубами заморожены.

Этой информацией поделился ведущий трансферный эксперт Южной Америки Сесар Луис Мерло (более 116 тысяч подписчиков в Twitter). Звезда телеканала TyС Sports лично пообщался с представителями культового аргентинского клуба.

"Сейчас переговоры полностью приостановлены. Украинцы попросили озвучить сумму возможного трансфера, а руководство Боки назвало заоблачные цифры. Меня попросили, чтобы эта сумма осталась конфиденциальной.

Если одна из сторон не изменит собственной позиции, будет сложно достичь взаимопонимания", - сказал Сесар Луис.

Ранее сообщалось, что "Динамо" сделало "немалое" предложение по Вилье. Киевляне являются одним из наиболее заинтересованных клубов в 25-летнем колумбийце.

В нынешнем сезоне вингер провел за "Боку" 21 матч и отличился 7 мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Сумма компенсации за расторжение контракта составляет 40 миллионов долларов.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Динамо (Киев) Себастьян Вилья
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Источник:
football24.ua

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Комментарии (4)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
10.11.2021 в 10:38
Не менее 25 запросили + бонусы.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:33
Ржу не могу!!!!! А как это кто-то поверит, что днище готово кого нибудь купить???? Там только свободных на контракт берут, которые никому не нужны, типо Шкуриных, Каргбо......))))))))
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Hanter44 (Baburka)
10.11.2021 в 09:12
А что? Свободным агентом он не хочет?
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K-Spirit (Киев)
10.11.2021 в 10:33
А 40 милльонов за разрыв контракта кто будет? Хай сидит дома.
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