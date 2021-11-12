  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев из-за ремонтных работ на одесском стадионе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев из-за ремонтных работ на одесском стадионе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Такова официальная позиция

Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев из-за ремонтных работ на одесском стадионе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

УПЛ официально подтвердила перенос матча 15-го тура "Динамо" – "Черноморец" в Киев.

Лига сообщает, что с такой просьбой обратился одесский клуб в связи с необходимостью восстановления газона, ремонтных работ по гидроизоляции трибун и крыши стадиона в Одессе.

УПЛ удовлетворила запрос одесситов. Встреча пройдет на стадионе им. В. Лобановского, так как он указан резервной ареной "Черноморца".

Отмечается, что встреча команд в рамках 30-го тура пройдет в Одессе.

День и начало игры остаются неизменными – в пятницу, 19 ноября, начало в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2021 в 20:27
Даунецький Чмохтар...
Ответить
0
0
Матч Футболович
12.11.2021 в 20:27
Не гоже к своему дублю ещё и на выезд ехать И у дырявых ещё всегда пердак подгорает на счёт Мариуполя)) потешные пздц
Ответить
0
-1
aleks68
12.11.2021 в 20:17
гнилая отмазка от .....суркисни
Ответить
+2
-3
kukarekin (Одесса)
12.11.2021 в 20:12
Сговор, крышу можно ремонтировать и через месяц, это суркисятско-климовские заморочки
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
12.11.2021 в 20:13
А зачем ее вообще ремонтировать? Сколько там той зимы,в Одессе!
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.11.2021 в 20:08
Да не ссыте вы, кротоподобные дегенераты, практически для всех игроков Черноморца стадион Динамо имени Валерия Лобановского реально родной! Так что по сути игра для одесского клуба всё равно будет домашней!)))
Ответить
+2
-4
aleks68
12.11.2021 в 20:15
посмотри в зеркало чмо и не гавкай.долб...б с рождения прикрой хлебало.динамо-вонючая помойка
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...