Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев из-за ремонтных работ на одесском стадионе

УПЛ официально подтвердила перенос матча 15-го тура "Динамо" – "Черноморец" в Киев.

Лига сообщает, что с такой просьбой обратился одесский клуб в связи с необходимостью восстановления газона, ремонтных работ по гидроизоляции трибун и крыши стадиона в Одессе.

УПЛ удовлетворила запрос одесситов. Встреча пройдет на стадионе им. В. Лобановского, так как он указан резервной ареной "Черноморца".

Отмечается, что встреча команд в рамках 30-го тура пройдет в Одессе.

День и начало игры остаются неизменными – в пятницу, 19 ноября, начало в 19:30.