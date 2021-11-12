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Матч Черноморец - Динамо перенесен в Киев из-за ремонтных работ на одесском стадионе
Такова официальная позиция
Фото: ФК Динамо Киев
Лига сообщает, что с такой просьбой обратился одесский клуб в связи с необходимостью восстановления газона, ремонтных работ по гидроизоляции трибун и крыши стадиона в Одессе.
УПЛ удовлетворила запрос одесситов. Встреча пройдет на стадионе им. В. Лобановского, так как он указан резервной ареной "Черноморца".
Отмечается, что встреча команд в рамках 30-го тура пройдет в Одессе.
День и начало игры остаются неизменными – в пятницу, 19 ноября, начало в 19:30.
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