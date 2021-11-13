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Бразильский нападающий Металлиста 1925: Гуглил, где находится Харьков и Украина

Премьер-лига
(1 голосов)

Но здесь ему нравится

Бразильский нападающий Металлиста 1925: Гуглил, где находится Харьков и Украина

Фото - ФК Металлист 1925 / автор неизвестен

Новина українською

Летний новичок "Металлиста 1925", нападающий Марлисон прокомментировал ожидания от переезда в Украину, а также реальностью после трансфера в харьковский клуб:

- Гуглили, где находится Харьков и Украина?

- Да, но я больше получил информации непосредственно от агента и людей, которые помогали с трансфером. Мне рассказали о городе, клубе, так что я имел представления, куда еду. Благодаря этому моя адаптация в Украине прошла легко. Харьков – чудесный город, здесь добрые и приятные люди, что облегчило мою адаптацию. Я чувствую, что это мое и хочу остаться в Харькове на более длительный срок.

- Когда приехали в Украину ожидания совпали с реальностью?

- Прежде всего в футбольном плане. Я впервые покинул территорию моей родины, но повторюсь, силовой стиль футбола в Украине – это то, что я люблю. Такие моменты играют существенную роль, потому что техничным бразильцам нелегко адаптироваться к европейскому футболу. Так что мои ожидания, как и ожидания агента и семьи полностью совпали с реальностью.

Я уже три месяца в Украине и единственная вещь, которая усложняет жизнь – незнание языка. Надеюсь, со временем станет легче. Русский немного понимаю, но говорить еще не могу. Только базовые фразы – “вперед”, “назад”, “спокойно”, “доброе утро”, - сказал Марлисон.

В этом сезоне на счету бразильца четыре гола в 11 матчах (10 – в УПЛ, один – в Кубке Украины).

Напомним, что нападающий находится в харьковском клубе в аренде из "Фигейренсе". В августе этого года соглашение было заключено до конца сезона.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 200 тысяч евро.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Марлисон
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Источник:
fanday

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Комментарии (8)
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football_soccer (Украина)
13.11.2021 в 14:13
ой не бомбите, а вы не гуглили бы страну в которую вам надо ехать и которая находится на таком большом расстоянии от Украины? Грубо говоря, я знаю, где находятся условные Индонезия или Непал, но все равно бы прогуглил подробнее эти страны. Это нормально
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янковский ян (Запорожье)
13.11.2021 в 14:03
Ну так это нормально. Я всегда гуглю когда еду в другой город. Тем более если это другая страна. Странно было бы если бы он не Гугл л. Типа пох куда еду.
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Ol-g (Одесса)
13.11.2021 в 13:19
Хотя бы номер в тентуре одинаковый.
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0
0
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2.dc (Николаев)
13.11.2021 в 12:55
) ... отчасти мы и сами виноваты, что футбольную Украину гуглить приходится ... )
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 13:47
Не бреши сєпар ! Футбольну Україну весь світ знає ! Бо збірна СССР складалася (в основному) з українців, в нас був геніальний тренер Лобановский, "Золотий мяч" добували Блохін,Бєланов та Шевченко ! Збірна України виходила в 1/4 фінального турніра ЧС ! А ще є клуби-переможці Кубка Кубків,Суперкубка Європи та Кубка УЄФА ! Так що твоїм хазяєвам-парашестанцям до нас, як путіну до Матері Терези !!!
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0
0
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Цап-царап (Харків)
13.11.2021 в 14:05
В том что у него нет нормального образования? Видимо у него не было возможности ходить в украинскую школу, в Бразилии (там такие есть). Хотя сомневаюсь, что он вообще образован, особенно если он из фавел, то кроме тренировок ему приходилось не учиться, а собирать вторсырьё на улицах или обворовывать автомобили, магазины и прочее.
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0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
13.11.2021 в 12:18
Вміє користуватися google - це плюс.Тягне до рота усілякий непотріб - це мінус.
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+2
-1
Бутига (Чернигов)
13.11.2021 в 12:14
Из всех не шахтеровских бразильцев самый толковый. Напоминает молодого Мораеса. В Шахтере худшим бы не был.
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0
-3


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