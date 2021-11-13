Бразильский нападающий Металлиста 1925: Гуглил, где находится Харьков и Украина

Летний новичок "Металлиста 1925", нападающий Марлисон прокомментировал ожидания от переезда в Украину, а также реальностью после трансфера в харьковский клуб:

“ - Гуглили, где находится Харьков и Украина?

- Да, но я больше получил информации непосредственно от агента и людей, которые помогали с трансфером. Мне рассказали о городе, клубе, так что я имел представления, куда еду. Благодаря этому моя адаптация в Украине прошла легко. Харьков – чудесный город, здесь добрые и приятные люди, что облегчило мою адаптацию. Я чувствую, что это мое и хочу остаться в Харькове на более длительный срок.

- Когда приехали в Украину ожидания совпали с реальностью?

- Прежде всего в футбольном плане. Я впервые покинул территорию моей родины, но повторюсь, силовой стиль футбола в Украине – это то, что я люблю. Такие моменты играют существенную роль, потому что техничным бразильцам нелегко адаптироваться к европейскому футболу. Так что мои ожидания, как и ожидания агента и семьи полностью совпали с реальностью.

Я уже три месяца в Украине и единственная вещь, которая усложняет жизнь – незнание языка. Надеюсь, со временем станет легче. Русский немного понимаю, но говорить еще не могу. Только базовые фразы – “вперед”, “назад”, “спокойно”, “доброе утро”, - сказал Марлисон.