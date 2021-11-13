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Бразильский нападающий Металлиста 1925: Гуглил, где находится Харьков и Украина
Но здесь ему нравится
Фото - ФК Металлист 1925 / автор неизвестен
Летний новичок "Металлиста 1925", нападающий Марлисон прокомментировал ожидания от переезда в Украину, а также реальностью после трансфера в харьковский клуб:
“ - Гуглили, где находится Харьков и Украина?
- Да, но я больше получил информации непосредственно от агента и людей, которые помогали с трансфером. Мне рассказали о городе, клубе, так что я имел представления, куда еду. Благодаря этому моя адаптация в Украине прошла легко. Харьков – чудесный город, здесь добрые и приятные люди, что облегчило мою адаптацию. Я чувствую, что это мое и хочу остаться в Харькове на более длительный срок.
- Когда приехали в Украину ожидания совпали с реальностью?
- Прежде всего в футбольном плане. Я впервые покинул территорию моей родины, но повторюсь, силовой стиль футбола в Украине – это то, что я люблю. Такие моменты играют существенную роль, потому что техничным бразильцам нелегко адаптироваться к европейскому футболу. Так что мои ожидания, как и ожидания агента и семьи полностью совпали с реальностью.
Я уже три месяца в Украине и единственная вещь, которая усложняет жизнь – незнание языка. Надеюсь, со временем станет легче. Русский немного понимаю, но говорить еще не могу. Только базовые фразы – “вперед”, “назад”, “спокойно”, “доброе утро”, - сказал Марлисон.
В этом сезоне на счету бразильца четыре гола в 11 матчах (10 – в УПЛ, один – в Кубке Украины).
Напомним, что нападающий находится в харьковском клубе в аренде из "Фигейренсе". В августе этого года соглашение было заключено до конца сезона.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 200 тысяч евро.
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