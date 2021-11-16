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Гармаш: Самое обидное удаление - в матче с Шахтером от Вакса. Так было нужно, чтобы меня удалили
Многие помнят тот резонансный эпизод
фото - Олександр Приходько
Игрок "
- Какая твоя самая памятная красная карточка в карьере?
- Это красная карточка от арбитра Вакса на "Донбасс Арене" в матче с "Шахтером", в 2012 году.
- Ты понял за что была эта красная карточка?
- Так было нужно в этом матче, чтобы меня удалили. Арбитр сказал, что я вышел на поле после оказания мне медицинской помощи без разрешения, хотя на самом деле я не выходил с поля. Это было несправедливо. В итоге этого арбитра дисквалифицировали на десять матчей. Но команде от этого было не легче.
- Было ли у тебя желание тогда "треснуть" арбитра в лоб?
- Конечно было, но тогда бы меня дисквалифицировали надолго. Судей за ошибки нужно отправлять судить в Первую или Вторую лигу. Должно быть наказание для них. Команда страдает от их неправильных решений, а им за это ничего. Уже два года хотят ввести практику интервью судей после матчей, но пока не удается это осуществить почему-то.
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