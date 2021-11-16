Гармаш: Самое обидное удаление - в матче с Шахтером от Вакса. Так было нужно, чтобы меня удалили

Игрок " Динамо " и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о том, какое удаление стало самым обидным в его карьере.

- Какая твоя самая памятная красная карточка в карьере?

- Это красная карточка от арбитра Вакса на "Донбасс Арене" в матче с "Шахтером", в 2012 году.

- Ты понял за что была эта красная карточка?

- Так было нужно в этом матче, чтобы меня удалили. Арбитр сказал, что я вышел на поле после оказания мне медицинской помощи без разрешения, хотя на самом деле я не выходил с поля. Это было несправедливо. В итоге этого арбитра дисквалифицировали на десять матчей. Но команде от этого было не легче.

- Было ли у тебя желание тогда "треснуть" арбитра в лоб?

- Конечно было, но тогда бы меня дисквалифицировали надолго. Судей за ошибки нужно отправлять судить в Первую или Вторую лигу. Должно быть наказание для них. Команда страдает от их неправильных решений, а им за это ничего. Уже два года хотят ввести практику интервью судей после матчей, но пока не удается это осуществить почему-то.