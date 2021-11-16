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Гармаш: Самое обидное удаление - в матче с Шахтером от Вакса. Так было нужно, чтобы меня удалили

Премьер-лига
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(1 голосов)

Многие помнят тот резонансный эпизод

Гармаш: Самое обидное удаление - в матче с Шахтером от Вакса. Так было нужно, чтобы меня удалили

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Игрок "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о том, какое удаление стало самым обидным в его карьере.

- Какая твоя самая памятная красная карточка в карьере?

- Это красная карточка от арбитра Вакса на "Донбасс Арене" в матче с "Шахтером", в 2012 году.

- Ты понял за что была эта красная карточка?

- Так было нужно в этом матче, чтобы меня удалили. Арбитр сказал, что я вышел на поле после оказания мне медицинской помощи без разрешения, хотя на самом деле я не выходил с поля. Это было несправедливо. В итоге этого арбитра дисквалифицировали на десять матчей. Но команде от этого было не легче.

- Было ли у тебя желание тогда "треснуть" арбитра в лоб?

- Конечно было, но тогда бы меня дисквалифицировали надолго. Судей за ошибки нужно отправлять судить в Первую или Вторую лигу. Должно быть наказание для них. Команда страдает от их неправильных решений, а им за это ничего. Уже два года хотят ввести практику интервью судей после матчей, но пока не удается это осуществить почему-то.

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В статье: Денис Гармаш Юрий Вакс Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Динамист (Киев)
16.11.2021 в 17:14
Какие были псевдоэксперды такие и остались))))Стабильность каналов поражает
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Caballero (DC)
16.11.2021 в 16:43
Дэн, ты один против всех! Держись!! Вся Украина с тобой!!!
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0
-1


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