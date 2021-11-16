Все дело в финансах. Александрия не будет выкупать у Десны контракт Калитвинцева

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию об интересе "горожан" к полузащитнику " Десны " Владиславу Калитвинцеву.

"Mожно согласиться с главным тренером "Александрии" Юрием Гурой, который сказал, что такого игрока, как Владислав Калитвинцев хотела бы иметь у себя любая команда. Однако мы никаких переговоров с "Десной" о приобретении этого полузащитника не вели. И не только потому, что у нас уже имеются квалифицированные исполнители на эту позицию.

Дело в том, что Калитвинцев связан с "Десной" длительным контрактом и это сказывается на финансовых условиях трансфера", - сказал Китаев.