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Все дело в финансах. Александрия не будет выкупать у Десны контракт Калитвинцева
Александрия не потянет полноценный выкуп контракта игрока
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию об интересе "горожан" к полузащитнику "
"Mожно согласиться с главным тренером "Александрии" Юрием Гурой, который сказал, что такого игрока, как Владислав Калитвинцев хотела бы иметь у себя любая команда. Однако мы никаких переговоров с "Десной" о приобретении этого полузащитника не вели. И не только потому, что у нас уже имеются квалифицированные исполнители на эту позицию.
Дело в том, что Калитвинцев связан с "Десной" длительным контрактом и это сказывается на финансовых условиях трансфера", - сказал Китаев.
Напомним, что Transfermarkt оценивает 28-летнего правого полузащитника "Десны" Владислава Калитвинцева в 1 миллион евро.
В то же время, ранее сообщалось, что Десна хотела бы выручить за воспитанника киевского "Динамо" 500 тысяч евро.
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