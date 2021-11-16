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Все дело в финансах. Александрия не будет выкупать у Десны контракт Калитвинцева

Премьер-лига
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Александрия не потянет полноценный выкуп контракта игрока

Все дело в финансах. Александрия не будет выкупать у Десны контракт Калитвинцева

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Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию об интересе "горожан" к полузащитнику "Десны" Владиславу Калитвинцеву.

"Mожно согласиться с главным тренером "Александрии" Юрием Гурой, который сказал, что такого игрока, как Владислав Калитвинцев хотела бы иметь у себя любая команда. Однако мы никаких переговоров с "Десной" о приобретении этого полузащитника не вели. И не только потому, что у нас уже имеются квалифицированные исполнители на эту позицию.

Дело в том, что Калитвинцев связан с "Десной" длительным контрактом и это сказывается на финансовых условиях трансфера", - сказал Китаев.

Напомним, что Transfermarkt оценивает 28-летнего правого полузащитника "Десны" Владислава Калитвинцева в 1 миллион евро.

В то же время, ранее сообщалось, что Десна хотела бы выручить за воспитанника киевского "Динамо" 500 тысяч евро.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия Дмитрий Китаев
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