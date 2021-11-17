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Педриньо вернулся в общую группу Шахтера
Хавбек восстановился после травмы
Фото: ФК Шахтер Донецк
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Вчера "горняки" провели очередную тренировку в рамках подготовки к данному матчу.
Отмечается, что уже восстановился после травмы и вернулся в общую группу Педриньо. Бразилец тренируется наравне со всеми.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Рух" состоится в субботу, 20 ноября.
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Источник:ФК Шахтер
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