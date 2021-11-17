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Педриньо вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек восстановился после травмы

Педриньо вернулся в общую группу Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" готовится к матчу 15-го тура чемпионата Украины с "Рухом".

Вчера "горняки" провели очередную тренировку в рамках подготовки к данному матчу.

Отмечается, что уже восстановился после травмы и вернулся в общую группу Педриньо. Бразилец тренируется наравне со всеми.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Рух" состоится в субботу, 20 ноября.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ФК Шахтер

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