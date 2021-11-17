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После поражения от Мариуполя президент Миная сказал игрокам, что не будет платить зарплату за октябрь
Мотивационные процессы в Миная
Фото: ФК Минай
После поражения "
Данное заявление было сделано Пересоляком на эмоциях, так как он очень расстроился после данного обидного поражения.
При этом источник сообщает, что проблем с финансированием нет, речь о прекращении существования клуба не идет, а Пересоляк таким образом решил мотивировать команду.
21 ноября "Минай" примет "Ингулец", но никто из футболистов не знает, что нужно сделать, чтобы получить зарплату – победить, сыграть хорошо или так, чтобы понравилось Пересоляку.
Существует вероятность, что Пересоляк выплатит зарплаты за октябрь за день до матча с клубом из Петрово. Цель этого та же – мотивация команды.
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