После поражения от Мариуполя президент Миная сказал игрокам, что не будет платить зарплату за октябрь

После поражения " Миная " от "Мариуполя" (0:2) в 14-м туре УПЛ президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк заявил своим игрокам, что он не будет платить им зарплату за октябрь, сообщает "ТаТоТаке".

Данное заявление было сделано Пересоляком на эмоциях, так как он очень расстроился после данного обидного поражения.

При этом источник сообщает, что проблем с финансированием нет, речь о прекращении существования клуба не идет, а Пересоляк таким образом решил мотивировать команду.

21 ноября "Минай" примет "Ингулец", но никто из футболистов не знает, что нужно сделать, чтобы получить зарплату – победить, сыграть хорошо или так, чтобы понравилось Пересоляку.

Существует вероятность, что Пересоляк выплатит зарплаты за октябрь за день до матча с клубом из Петрово. Цель этого та же – мотивация команды.