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После поражения от Мариуполя президент Миная сказал игрокам, что не будет платить зарплату за октябрь

Премьер-лига
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(1 голосов)

Мотивационные процессы в Миная

После поражения от Мариуполя президент Миная сказал игрокам, что не будет платить зарплату за октябрь

Фото: ФК Минай

Новина українською

После поражения "Миная" от "Мариуполя" (0:2) в 14-м туре УПЛ президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк заявил своим игрокам, что он не будет платить им зарплату за октябрь, сообщает "ТаТоТаке".

Данное заявление было сделано Пересоляком на эмоциях, так как он очень расстроился после данного обидного поражения.

При этом источник сообщает, что проблем с финансированием нет, речь о прекращении существования клуба не идет, а Пересоляк таким образом решил мотивировать команду.

21 ноября "Минай" примет "Ингулец", но никто из футболистов не знает, что нужно сделать, чтобы получить зарплату – победить, сыграть хорошо или так, чтобы понравилось Пересоляку.

Существует вероятность, что Пересоляк выплатит зарплаты за октябрь за день до матча с клубом из Петрово. Цель этого та же – мотивация команды.

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В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Dr. House (Поділля)
17.11.2021 в 19:55
З одної сторони все вірно- хозрасчьот... Але про Кормільця хтось подумав?...
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0
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genpet (Николаев)
17.11.2021 в 19:47
Вот это уровень нашей лиги, где правят князьки. А потом удивляемся, почему так внезапно исчезают команды
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0
0
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Цап-царап (Харків)
17.11.2021 в 19:46
Тунцу хоть дайте...
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0
0
Матч Футболович
17.11.2021 в 19:08
За х.ровую работу - х.ровня зарплата. Получите официальные 5К грн и ни в чем себе не отказывайте. У нас 73% страны ни на что не способны, ленивы, безинициативны, медленные васи ничего из себя не представляющие, которые считает что если оно доползло до работы, ему уже все обязаны. Считают, что деньги с тумбочки достаются, а не результатами труда.
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0
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alex.belogubko (одесса)
17.11.2021 в 18:52
нет денег нет игры --разбегайтесь сразу замолчит
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