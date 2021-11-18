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Ворскла за вакцинацию от COVID-19 подарит билеты на матч с Мариуполем
Поединок состоится в воскресенье, 21 ноября
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" подарит вакцинированным от COVID-19 билеты на матч 15-го тура УПЛ с "Мариуполем". Об этом сообщает официальный сайт Полтавской областной государственной администрации.
На кампанию в поддержку вакцинации полтавчане выделили 5 тысяч билетов, которые смогут получить фанаты из Миргородского и Полтавского районов Полтавской области.
Билеты будут распространяться через органы местного самоуправления.
Матч "Ворскла" — "Мариуполь" состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало — в 17:00.
Напомним, вход на стадион для зрителей будет возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о 1 прививке или полной вакцинации от COVID-19 или справки о недавно перенесенной болезни.
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