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Ворскла за вакцинацию от COVID-19 подарит билеты на матч с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоится в воскресенье, 21 ноября

Ворскла за вакцинацию от COVID-19 подарит билеты на матч с Мариуполем

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" подарит вакцинированным от COVID-19 билеты на матч 15-го тура УПЛ с "Мариуполем". Об этом сообщает официальный сайт Полтавской областной государственной администрации.

На кампанию в поддержку вакцинации полтавчане выделили 5 тысяч билетов, которые смогут получить фанаты из Миргородского и Полтавского районов Полтавской области.

Билеты будут распространяться через органы местного самоуправления.

Матч "Ворскла" — "Мариуполь" состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало — в 17:00.

Напомним, вход на стадион для зрителей будет возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о 1 прививке или полной вакцинации от COVID-19 или справки о недавно перенесенной болезни.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава)
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Источник:
adm-pl.gov.ua

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